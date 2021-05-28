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28 травня 2021, 10:39 243

В Маріуполі з психлікарні втік чоловік, який погрожував підірвати банк

28 травня 2021, 10:39 243
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Фото: Facebook
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Вчора з психіатричної лікарні Маріуполя втік небезпечний чоловік, який в грудні минулого року захопив заручників і погрожував підірвати банк. Після втечі з лікарні він був оголошений в розшук

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області.

Сьогодні вранці, 28 травня, патрульні розшукали 31-річного чоловіка. Він намагався покинути територію міста пішки.

Патрульні розшукали чоловіка, який вчора втік з психіатричної лікарні. Його затримали патрульні на блокпосту на Запорізькому Шосе", - йдеться у повідомленні.

Наразі його передали медикам лікарні, де затриманий буде і далі проходити примусове лікування.

Нагадаємо, 10 грудня 2020 року у Маріуполі чоловік захопив відділення банку. Він погрожував підірвати будівлю і вимагав приїхати журналістів і керівництво поліції міста.

банки патрульна поліція розслідування психлікарня лікарня

 
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