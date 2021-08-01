В Харькове пострадали двое патрульных, которые пытались снять неадекватного мужчину с крыши

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В Московском районе Харькова двое патрульных полицейских с травмами были доставлены в больницу - они пытались схватить неадекватного мужчину, который бегал по крыше частного дома

Как передает RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковщины.

Отмечается, что мужчина избил патрульных металлической палкой, в результате чего один из правоохранителей упал с крыши. Нападавшим оказался 39-летний харьковчанин, страдающий психическими расстройствами. Его госпитализировали в медучреждение.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы по статье "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов".

Напомним, ранее в Мариуполе из психбольницы сбежал мужчина, который угрожал взорвать банк.