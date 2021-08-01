В Харькове пострадали двое патрульных, которые пытались снять неадекватного мужчину с крыши
В Московском районе Харькова двое патрульных полицейских с травмами были доставлены в больницу - они пытались схватить неадекватного мужчину, который бегал по крыше частного дома
Как передает RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковщины.
Отмечается, что мужчина избил патрульных металлической палкой, в результате чего один из правоохранителей упал с крыши. Нападавшим оказался 39-летний харьковчанин, страдающий психическими расстройствами. Его госпитализировали в медучреждение.
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы по статье "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов".
Напомним, ранее в Мариуполе из психбольницы сбежал мужчина, который угрожал взорвать банк.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Ермак, Разумков и парки досуга. Как прошла вторая серия регионального противостояния между Зеленским и Кличко
Смена главнокомандующего ВСУ. Кто такой Залужный, и как указ президента скажется на Черниговщине