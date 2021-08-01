10:46  01 августа
В Украине за сутки зафиксировано 484 новых случая заражения COVID
10:04  01 августа
Полиция в Киеве задержала стрелка, славившего Путина
10:29  01 августа
На Донбассе зафиксировано семь нарушений режима "тишины": травмирован украинский воин
UA | RU
UA | RU
01 августа 2021, 12:09 478

В Харькове пострадали двое патрульных, которые пытались снять неадекватного мужчину с крыши

01 августа 2021, 12:09 478
Читайте також українською мовою
Фото: t.me/truexanews
Читайте також
українською мовою

В Московском районе Харькова двое патрульных полицейских с травмами были доставлены в больницу - они пытались схватить неадекватного мужчину, который бегал по крыше частного дома

Как передает RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковщины.

Отмечается, что мужчина избил патрульных металлической палкой, в результате чего один из правоохранителей упал с крыши. Нападавшим оказался 39-летний харьковчанин, страдающий психическими расстройствами. Его госпитализировали в медучреждение.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы по статье "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов".

Напомним, ранее в Мариуполе из психбольницы сбежал мужчина, который угрожал взорвать банк.

госпитализация патрулирование Харьков лечение психбольница

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Ермак, Разумков и парки досуга. Как прошла вторая серия регионального противостояния между Зеленским и Кличко
Смена главнокомандующего ВСУ. Кто такой Залужный, и как указ президента скажется на Черниговщине
Все публикации »
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram