Харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін показав другу частину списку земельних ділянок, які нинішня тимчасова влада Харкова хоче "продати корупційним методом" на найближчій сесії міськради

Відповідний список Добкін опублікував на своєму каналі в "Телеграм".

"Як і обіцяв. Публікую другу частину списку земельних ділянок, виставлених фуксом-тереховим-калиною на "Великий розпродаж". Ще раз звертаюся до підприємців - не купуйте краденого", – написав Михайло Добкін.

Нагадаємо, вчора лідер громадської організації "Наш Дім - Харків", мер Харкова в 2006-2010 роках Михайло Добкін закликав харків'ян не платити чиновникам за ті послуги, які влада повинна надавати безкоштовно. Він також додав, що тимчасова влада в Харкові сьогодні поводиться, як мародери, почавши "доїти" бізнес.

Крім того, Михайло Добкін оприлюднив надісланий харків'янами, що відгукнулися на його заклик, список земельних ділянок, які нинішня міська влада має намір на найближчій сесії міськради реалізувати за корупційними схемами.

Сьогодні народний депутат Олександр Фельдман підтримав заклик Харківського міського голови 2006-2010 років Михайла Добкіна не платити корупційні побори тимчасовій владі Харкова.