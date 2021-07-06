Фельдман підтримав заклик Добкіна не платити тимчасовій владі Харкова корупційні побори

Про це Фельдман написав на своїй сторінці в Facebook.

"Нарешті з'явилася людина, яка знайшла сміливість і взяла на себе відповідальність сказати те, що всі давно чекали. Правду!",- написав Фельдман, оприлюднивши відповідний заклик Добкіна.

"Роблю репост без купюр - чим більше людей це прочитає тим краще, тим ближче перемога над тимчасовцями", - додав депутат.

"Тепер скажу по-простому. Шановні бізнесмени. Не ведіться на запити нанежерливої тимчасової влади. Тим більше, вона не на довго. Все що вам треба оформити, узаконити, відвести - ви отримаєте без урахування інтересів різних фуксів, терехових, калин та інших здирників. Все що треба бізнесу і це не суперечить закону - ви отримаєте. Отримаєте без будь-яких додаткових навантажень. Гарантувати. Все, що буде отримано бізнесом корупційним шляхом, за час правління тимчасовиків - поверну громаді, без всяких компенсацій потерпілим. Це навіть гарантувати не буду. Це за замовчуванням. Ви мене знаєте. Хочете розвитку міста і душевного комфорту - терпіть до осені. Недовго залишилося", - процитував Фельдман Добкіна.

Нагадаємо, вчора лідер громадської організації "Наш Дім - Харків", мер Харкова в 2006-2010 роках Михайло Добкін закликав харків'ян не платити чиновникам за ті послуги, які влада повинна надавати безкоштовно. Він також додав, що тимчасова влада в Харкові сьогодні поводиться, як мародер та почала "доїти" бізнес.

Крім того, Михайло Добкін оприлюднив надісланий харків'янами,що відгукнулися на його заклик, список земельних ділянок, які нинішня міська влада має намір на найближчій сесії міськради реалізувати за корупційними схемами..