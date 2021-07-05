Добкін закликав харків'ян не платити тимчасовій владі, яка обклала бізнес корупційними поборами

Лідер громадської організації "Наш Дім - Харків", мер Харкова в 2006-2010 роках Михайло Добкін закликав харків'ян не платити чиновникам за ті послуги, які влада повинна надавати безкоштовно

Про це він написав у своєму блозі в газеті "Время Добкина", передає RegioNews з посиланням на сайт ГО "Наш Дім - Харків".

"Сьогодні тимчасове керівництво Харкова поводиться, як мародери. Користуючись моментом, вони почали доїти бізнес. На зустрічах люди скаржаться, що сьогодні ті рішення, які міська влада повинна ухвалювати безкоштовно, просто так не отримаєш. Мало того, так ще й такси підвищили в п'ять разів за останній час", - заявив Добкін.

За його словами, ті, "хто зараз при владі, намагаються максимально вичавити все з Харкова, з людей, які в місті створюють робочі місця, будують тут і т.д.".

Добкін закликав усіх харків'ян не платити за корупційні рішення. "Не платіть їм, не купуйте їх рішення, після виборів ви зможете все робити за законом. Це я вам гарантую", - заявив він.

"Якщо ви захочете отримати довідку або дозвіл від міської влади, зможете це зробити без вимагань. Якщо плануєте будувати, потрібна ділянка землі - для забудовників будуть такі пропозиції, я гарантую відкриту систему і чесну конкуренцію. Всі оплати - тільки в бюджет. І крапка. Як є зараз, більше не буде", – додав політик.

Добкін також зазначив, що ті рішення, "які сьогодні проходять повз казну, після 31 жовтня, після волевиявлення харків'ян, будуть проаналізовані і скасовані як корупційні".

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін заявляв, що в примусовому порядку на виборчу кампанію в.о. мера Харкова Ігоря Терехова працюють співробітники комунальних підприємств міста і залежних від мерії міських структур, а міський бюджет став одним з головних джерел фінансування кампанії Терехова. У той же час, за словами Добкіна, Терехов і його спонсори використовують незаконні методи тиску на своїх опонентів на позачергових виборах Харківського міського голови.

Дострокові вибори Харківського міського голови відбудуться 31 жовтня 2021 року.