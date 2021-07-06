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06 июля 2021, 19:27 615

Добкин обнародовал продолжение списка коррупционной "Большой застройки Терехова"

06 июля 2021, 19:27 615
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Харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин показал вторую часть списка земельных участков, которые нынешняя временная власть Харькова хочет "продать коррупционным методом" на ближайшей сессии горсовета

Соответствующий список Добкин опубликовал на своем канале в "Телеграм".

"Как и обещал. Публикую вторую часть списка земельных участков, выставленных фуксом-тереховым-калиной на "Большую распродажу". Ещё раз обращаюсь к предпринимателям - не покупайте краденного", – написал Михаил Добкин.

Напомним, вчера лидер общественной организации "Наш Дом – Харьков", мэр Харькова в 2006-2010 годах Михаил Добкин призвал харьковчан не платить чиновникам за те услуги, которые власть должна предоставлять бесплатно. Он также добавил, что временная власть в Харькове сегодня ведет себя, как мародеры, начав "доить" бизнес.

Кроме того, Михаил Добкин обнародовал присланный откликнувшимися на его призыв харьковчанами список земельных участков, которые нынешняя городская власть намерена на ближайшей сессии горсовета реализовать по коррупционным схемам.

Сегодня народный депутат Александр Фельдман поддержал призыв харьковского городского головы 2006-2010 годов Михаила Добкина не платить коррупционные поборы временной власти Харькова.

Харьков Михаил Добкин Игорь Терехов

 
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