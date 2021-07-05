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05 липня 2021, 19:20 7

Добкін оприлюднив перший список корупційної "Великої забудови Терехова"

05 липня 2021, 19:20 7
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Харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін оприлюднив надісланий харків'янами список земельних ділянок, які нинішня міська влада має намір на найближчій сесії міськради "продати за корупційні гроші"

Відповідний список Добкін опублікував на своєму каналі в "Телеграм".

"А ось і перша ластівка! Люди у нас чуйні! Почули мій заклик не купувати крадене, відразу надіслали список пропозицій на найближчі сесії міськради. Публікую першу частину списку земельних ділянок, які тимчасова влада збирається продати за великі корупційні гроші", - написав Добкін.

Також він пообіцяв протягом наступних трьох днів опублікувати "ще багато цікавого зі списку "Великої забудови Терехова".

"Звертаюся до потенційних покупців цих привабливих земельних ділянок: не поспішайте! Воно вам не треба. Вас обманюють, а у харків'ян хочуть вкрасти. Я попередив", - підсумував Добкін.

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін закликав харків'ян не платити тимчасовій владі, яка обклала бізнес корупційними поборами.

"Сьогодні тимчасове керівництво Харкова поводиться, як мародери. Користуючись моментом, вони почали доїти бізнес. На зустрічах люди скаржаться, що сьогодні ті рішення, які міська влада повинна ухвалювати безкоштовно, просто так не отримаєш. Мало того, так ще й такси підвищили в п'ять разів за останній час", - заявив Добкін, закликавши всіх харків'ян не платити за корупційні рішення. "Не платіть їм, не купуйте їхні рішення, після виборів ви зможете все робити за законом. Це я вам гарантую", - заявив він.

Харків Михайло Добкін Ігор Терехов

 
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