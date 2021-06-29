Михайло Добкін: Безликий мер не захистить Харків у Києві

Міський голова, у якого немає авторитету і власного бачення розвитку Харкова, ніколи не зможе відстояти інтереси міста в Києві

Про це під час спілкування з харків'янами на відкритті двох нових локацій "ДОБКІН ХАБ", заявив міський голова Харкова в 2006-2010 роках, лідер громадської організації "Наш Дім - Харків" Михайло Добкін.

За його словами, інтереси Харкова необхідно "політично захищати в Києві". "Розумієте, безликий мер, у якого немає авторитету, якого ніхто не чує - він не захистить Харків у Києві. Припустимо, коли будуть розглядатися якісь глобальні питання", - заявив Добкін.

Як приклад він навів серйозні інфраструктурні проекти, який зараз будуть запускати в Києві. Без активного просування інтересів Харкова, ці проекти, вважає Добкін, "віддадуть Дніпру або Одесі". "Там (у Києві, - ред.) вгризатися треба в усе", - упевнений політик.

"Ми свого часу Євро-2012 вигризли – ми ж були запасні, але в підсумку ми провели тут матчі. Для тих, хто не любить футбол, а є і такі люди, вони повинні розуміти, що завдяки футболу у нас з'явився сучасний аеропорт. Вони повинні розуміти, що він з'явився б, але пізніше. У нас з'явилися готелі, ми, як місто, отримали божевільну можливість для розвитку. А не було б Євро, це все отримав би Дніпропетровськ. Я люблю це місто, і служив там два роки в радянській армії, але мені Харків ближче, я хочу, щоб у нас було краще, якщо з ними порівнювати", - пояснив Добкін.

Говорячи про нинішнього в.о. мера Ігоря Терехова, Добкін підкреслив, що нинішній очільник міста – "голова, що говорить" для міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і бізнесмена Павла Фукса, які "розділили Харків".

"Але у нас ніколи не було мера, який не має власної думки, згадайте Кушнарьова... Давайте згадаємо Шумілкіна, я проти нього боровся, я виграв у нього вибори, я його критикував... але в порівнянні з тим, що я бачу, як нам намагаються підсунути китайську копію, яка наслідує Геннадія Адольфовича, то Шумілкін – це брила в порівнянні з ним", - заявив Добкін.

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін заявляв, що тимчасовий міський голова Харкова Ігор Терехов не може вважатися наступником Геннадія Кернеса, оскільки представляє інтереси Авакова і Фукса. "Якщо взяти ситуацію, що Геннадій Кернес вже розуміє, що він йде, і є час подумати, кого після себе залишити, точно він би пальцем не показав на ту людину, яка нам зараз з усіх прасок кричить, що він головний "спадкоємець" ... тому що він такий компромісний варіант для клану Авакова і клану Фукса", - зазначив політик.

Також нагадаємо, вчора в Харкові громадська організація "Наш Дім - Харків" та її лідер, харківський міський голова в 2006-2010 роках Михайло Добкін відкрили ще два міські простори з новою філософією комунікації з харків'янами "ДОБКІН ХАБ".