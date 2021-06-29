Михаил Добкин: Безликий мэр не защитит Харьков в Киеве

Городской голова, у которого нет авторитета и собственного видения развития Харькова, никогда не сможет отстоять интересы города в Киеве

Об этом во время общения с харьковчанами на открытии двух новых локаций "ДОБКИН ХАБ", заявил городской голова Харькова в 2006-2010 годах, лидер общественной организации "Наш Дом - Харьков" Михаил Добкин.

По его словам, интересы Харькова необходимо "политически защищать в Киеве". "Понимаете, безликий мэр, у которого нет авторитета, которого никто не слышит - он не защитит Харьков в Киеве. Допустим, когда будут рассматриваться какие-то глобальные вопросы", - заявил Добкин.

В качестве примера он привел серьезные инфраструктурные проекты, который сейчас будут запускать в Киеве. Без активного продвижения интересов Харькова, эти проекты, считает Добкин, "отдадут Днепру или Одессе". "Там (в Киеве, - ред.) вгрызаться надо во все", - уверен политик.

"Мы в свое время Евро-2012 выгрызли – мы ж были запасные, но в итоге мы провели здесь матчи. Для тех, кто не любит футбол, а есть и такие люди, они должны понимать, что благодаря футболу у нас появился современный аэропорт. Они должны понимать, что он появился бы, но позже. У нас появились гостиницы, мы, как город, получили сумасшедшую возможность для развития. А не было бы Евро, это все получил бы Днепропетровск. Я люблю этот город, и служил там два года в советской армии, но мне Харьков ближе, я хочу, чтобы у нас было лучше, если с ними сравнивать", - пояснил Добкин.

Говоря о нынешнем и.о. мэра Игоре Терехове, Добкин подчеркнул, что нынешний глава города – "говорящая голова" для министра внутренних дел Арсена Авакова и бизнесмена Павла Фукса, которые "разделили Харьков".

"Но у нас никогда не было мэра, который не имеет собственного мнения, вспомните Кушнарева… Давайте вспомним Шумилкина, я против него боролся, я выиграл у него выборы, я его критиковал… Но по сравнению с тем, что я вижу, как нам пытаются подсунуть китайскую копию, которая подражает Геннадию Адольфовичу, то Шумилкин – это глыба по сравнению с ним", - заявил Добкин.

Напомним, ранее Михаил Добкин заявлял, что временный городской голова Харькова Игорь Терехов не может считаться преемником Геннадия Кернеса, поскольку представляет интересы Авакова и Фукса. "Если взять ситуацию, что Геннадий Кернес уже понимает, что он уходит, и есть время подумать, кого после себя оставить, точно он бы пальцем не показал на того человека, который нам сейчас из всех утюгов кричит, что он главный "наследник" … Потому что он такой компромиссный вариант для клана Авакова и клана Фукса", - отметил политик.

Также напомним, вчера в Харькове общественная организация "Наш Дом – Харьков" и ее лидер, харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин открыли еще два городских пространства с новой философией коммуникации с харьковчанами "ДОБКИН ХАБ".