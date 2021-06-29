Михайло Добкін: Терехов представляє Авакова і Фукса, і Кернес не бачив у ньому наступника

Про це під час спілкування з харків'янами на відкритті двох нових локацій "ДОБКІН ХАБ", заявив міський голова Харкова в 2006-2010 роках, лідер громадської організації "Наш дім - Харків" Михайло Добкін.

За словами Михайла Добкіна, якщо змоделювати ситуацію, що Геннадій Кернес міг би вибирати наступника, то не зупинив би свій вибір на в.о. мера Ігоря Терехова. "Якщо взяти ситуацію, що Геннадій Кернес вже розуміє, що він йде, і є час подумати, кого після себе залишити, точно він би пальцем не показав на ту людину, яка нам зараз з усіх прасок кричить, що він головний "спадкоємець" ... тому що він такий компромісний варіант для клану Авакова і клану Фукса", - зазначив політик.

На думку Михайла Добкіна, тимчасовий міський голова Ігор Терехов помилково визначає пріоритети в розвитку міста. "Питання в пріоритетах. Куди направити свої зусилля, побудувати ще один тераріум для гадюк або зробити підземний перехід в тому місці, де машини часто збивають людей? Ось таке завдання мера. Пріоритети від малого до великого. Мер повинен бачити, як повинен розвиватися Харків в найближчі 10-15 років", - заявив Михайло Добкін.

На його думку, той, кого б обрав Кернес у наступники, мав би стратегічне бачення розвитку Харкова і правильно визначав би пріоритети. "І коли я бачу персонажів, які сьогодні претендують іменуватися друзями і послідовниками Кернеса, то я здивований", - говорить Михайло Добкін.

Він ще раз підкреслив, що Ігор Терехов представляє інтереси глави МВС Арсена Авакова і бізнесмена Павла Фукса. "Фукс разом з Аваковим розділили Харків, а Терехов у них така "голова, що говорить" ... але у нас ніколи не було мера, який не має власної думки", - підкреслив Михайло Добкін.

Раньше Михайло Добкін вже відзначав, що в теперішньому керівництві Харкова на перших ролях люди, які мають доступ до глави МВС Арсена Авакова, і до "команди Кернеса" вони не мають відношення.

"Коли я був мером, Геннадій Кернес - секретарем міськради, а губернатором був Арсен Аваков, ми воювали з ним всі чотири роки. Якби не Аваков, то ми ще більше могли б зробити. І раптом після смерті Геннадія Кернеса всі ключові, вирішальні пости займають люди, які близькі до Арсена Авакова. А Кернес Авакова на гарматний постріл не підпускав до міста. Чи можу я з цим змиритися? Не можу. І не хочу. Я частину свого життя залишив у Харкові, і я не хочу, щоб ось так просто взяли з підлоги підняли те, що після Кернеса впало, і понесли ті, хто палець об палець не вдарив, щоб у Харкові було щось хороше", - заявив Михайло Добкін.

За словами Михайла Добкіна, його обурює ситуація, коли " ті, хто, навпаки, заважав, хто не хотів, щоб у нас щось вийшло. Ті, у кого було головне завдання, щоб у нас було погано. Ну, а якщо у керівництва міста не виходить, то хто від цього страждає? Жителі, звичайні люди, які отримують якісь проблеми".

Нагадаємо, вчора у Харкові громадська організація "Наш дім - Харків" та її лідер, Харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін відкрили ще два міські простори з новою філософією комунікації з харків'янами "ДОБКІН ХАБ".