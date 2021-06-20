Националисты из "Фрайкор" обрисовали локации "ДОБКИН ХАБ". Добкин говорит, что заказал Терехов

Вчера в Харькове открыли три локации "ДОБКИН ХАБ", а уже сегодня националисты из "Фрайкор" совершили по отношению к ним акты вандализма

Об этом сообщается на официальном телеграм-канале организации "Фрайкор".

Члены "Фрайкора" разрисовали краской двери и окна центра "ДОБКИН ХАБ".

Происшествие в своем телеграм-канале уже прокомментировал лидер общественного движения "Наш Дом - Харьков", открывшего "ДОБКИН ХАБ", городской голова Харькова (2006-2010 гг) Михаил Добкин.

По его словам, националисты действовали по заказу городской власти.

"Мамкины националисты, по заказу временного руководителя Харькова, в светлый Праздник Святой Троицы тоже пришли в ХАБ записаться в волонтёры. Но сделали это как всегда по-дебильному. Полиции, которая стояла в 15 метрах от происходящего и безразлично наблюдала за всем - пламенный привет", - написал Михаил Добкин.

Напомним, что вчера, 19 июня, общественная организация "Наш Дом – Харьков" и ее лидер, харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин открыли первые три городских пространства с новой философией коммуникации с харьковчанами "ДОБКИН ХАБ".

Выступая перед харьковчанами, Добкин отметил, что пространство "ДОБКИН ХАБ" – "это не простая приемная". "Это место общения людей, которые разделяют мои взгляды, которые хотят поддержать все, что было хорошее нажито и не дать возможности войти в нашу жизнь негативным изменениям", - заявил он.

Кроме того, на открытии локаций Михаил Добкин обратился к и.о. мэра Харькова Игорю Терехову с предложением провести публичные дебаты. "Я вообще мечтаю, чтобы он (Игорь Терехов – ред.) встал напротив меня, и мы с ним поговорили спокойно в присутствии журналистов о развитии Харькова, как он себе это представляет. О приоритетах развития Харькова", - сказал Михаил Добкин.

При этом политик отметил, что и.о. мэра Харькова должен отчитываться перед харьковчанами. "Он (Игорь Терехов - ред.) не принимает решения. За него сегодня решения принимает Фукс. Терехов даже нормально работу со СМИ не может наладить. Поэтому он отчитывается перед Фуксом, перед людьми Авакова, а перед харьковчанами - не отчитывается", - заявил Михаил Добкин.

Напомним, в ночь на 20 апреля 2021 года в Харькове подожгли два автомобиля сотрудников редакции газеты "Время Добкина". Также провокаторы принесли к подъезду жилого дома сотрудников газеты похоронные венки, а стену изуродовали надписью с угрозами.