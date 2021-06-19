Добкін викликав Терехова на публічні дебати щодо розвиток Харкова

Таку думку, під час спілкування з харків'янами на відкритті локацій "ДОБКІН ХАБ", висловив міський голова Харкова в 2006-2010 роках, лідер громадської організації "Наш Дім - Харків" Михайло Добкін.

"Я взагалі мрію, щоб він (Ігор Терехов - ред.) встав навпроти мене, і ми з ним поговорили спокійно в присутності журналістів про розвиток Харкова, як він собі це уявляє. Про пріоритети розвитку Харкова", - сказав Михайло Добкін.

Політик сказав, що добре знає Ігоря Терехова по роботі і, що він "виконавець, якому потрібно дати завдання і проконтролювати виконання".

"Він (Ігор Терехов - ред.) не приймає рішення. За нього сьогодні рішення приймає Фукс. Терехов навіть нормально роботу зі ЗМІ не може налагодити. Тому він звітує перед Фуксом, перед людьми Авакова, а перед харків'янами - не звітує", - заявив Михайло Добкін.

На думку політика, Ігор Терехов дуже невдало зображує перед харків'янами Геннадія Кернеса, але не можна ставити знак рівності між оригіналом і поганою китайською копією. "Щоб стати Кернесом потрібно мати харизму, характер, дух. Але нічого цього, на жаль, у цієї людини (Ігоря Терехова – ред.) немає. Він пустушка", - додав Михайло Добкін.

"Якщо Терехов вважає мене "забутим на пошті листом", то, по-перше, я хочу, щоб він мені це в обличчя сказав, якщо він зможе. По-друге - я нормально до всього ставлюся, до алегорій, я просто хочу зрозуміти який він сенс в це вкладав", - підсумував Михайло Добкін.

Нагадаємо, вчора в ефірі програми "Велика п'ятниця" з Тиграном Мартиросяном на каналі "Україна 24" Михайло Добкін "передав привіт" Ігорю Терехову, сказавши "хочу запитати у людини, яка була поставлена Павлом Фуксом тимчасово виконувати обов'язки Харківського міського голови: а сьогодні ви мене теж вважаєте забутим листом на пошті або щось змінилося у вас, у ваших уявленнях про мене або про те, що буде". Також Михайло Добкін, коментуючи введення санкцій РНБО проти Павла Фукса, зазначив, що саме Фукс після хвороби Кернеса став "головним бенефіціаром Харківської міськради" і без його відома там нічого не відбувається.

Також нагадаємо, 18 червня РНБО ввела повний пакет персональних санкції щодо бізнесмена Павла Фукса, який, як показали перевірки апарату РНБО, причетний до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні. Санкції припускають: блокування активів, обмеження торгових операцій, запобігання виведенню капіталів з України та інші заходи.