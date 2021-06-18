Михайло Добкін у прямому ефірі передав привіт Терехову

Міський голова Харкова в 2006-2010 роках Михайло Добкін в прямому ефірі передав привіт чинному в. о. мера Харкова Ігорю Терехову і поставив йому риторичне питання, чи вважає Терехов досі Добкіна "забутим листом"

Про це Добкін заявив у прямому ефірі програми "Велика п'ятниця" з Тиграном Мартиросяном на каналі "Україна 24".

Зокрема, обговорюючи рішення РНБО ввести персональні санкції проти російського бізнесмена Павла Фукса, який в 2015 році повернувся в Україну, Добкін нагадав, що "це рішення буде мати далекосяжні плани", оскільки саме Фукс після хвороби Кернеса став "головним бенефіціаром Харківської міськради" і без його відома там нічого не відбувається.

Після цього Добкін попросив дозволити йому поставити "риторичне питання" в камеру. "Я хочу запитати у людини, яка була поставлена Павлом Фуксом тимчасово виконувати обов'язки харківського міського голови: а сьогодні ви мене теж вважаєте забутим лист на пошті або щось змінилося у вас, у ваших уявленнях про мене або про те, що буде. У мене все", - заявив Добкін.

Мартиросян пояснив телеглядачам, що в жовтні будуть вибори харківського міського голови і Добкін – один з фаворитів виборів, а свої останні слова Добкін адресував Ігорю Терехову, на що Добкін відповів: "Всі, кому треба, вони почують.... Якщо вам здалося, що я звертався до пана, якого ви назвали... Ну, може бути", - заявив Добкін.

Нагадаємо, 6 червня в ефірі у Тиграна Мартиросяна на прохання обговорити Добкіна, як конкурента на виборах міського голови, Ігор Терехов заявив, що вважає Добкіна "листом, забутим на пошті", який більше не потрібно обговорювати.

Також нагадаємо, 18 червня РНБО ввела повний пакет персональних санкції щодо бізнесмена Павла Фукса, який, як показали перевірки апарату РНБО, причетний до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні. Санкції передбачають: блокування активів, обмеження торгових операцій, запобігання виведенню капіталів з України та інші заходи.