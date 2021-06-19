Добкин вызвал Терехова на публичные дебаты о развитии Харькова

Такое мнение, во время общения с харьковчанами на открытии локаций "ДОБКИН ХАБ", высказал городской голова Харькова в 2006-2010 годах, лидер общественной организации "Наш Дом - Харьков" Михаил Добкин.

"Я вообще мечтаю, чтобы он (Игорь Терехов – ред.) встал напротив меня, и мы с ним поговорили спокойно в присутствии журналистов о развитии Харькова, как он себе это представляет. О приоритетах развития Харькова", - сказал Михаил Добкин.

Политик сказал, что хорошо знает Игоря Терехова по работе и, что он "исполнитель, которому нужно дать задание и проконтролировать выполнение".

"Он (Игорь Терехов - ред.) не принимает решения. За него сегодня решения принимает Фукс. Терехов даже нормально работу со СМИ не может наладить. Поэтому он отчитывается перед Фуксом, перед людьми Авакова, а перед харьковчанами - не отчитывается", - заявил Михаил Добкин.

По мнению политика, Игорь Терехов очень неудачно изображает перед харьковчанами Геннадия Кернеса, но нельзя ставить знак равенства между оригиналом и плохой китайской копией. "Чтобы стать Кернесом нужно иметь харизму, характер, дух. Но ничего этого, к сожалению, у этого человека (Игоря Терехова – ред.) нет. Он пустышка", - добавил Михаил Добкин.

"Если Терехов считает меня "забытым на почте письмом", то, во-первых, я хочу, чтобы он мне это в лицо сказал, если он сможет. Во-вторых - я нормально ко всему отношусь, к аллегориям, я просто хочу понять какой он смысл в это вкладывал", - подытожил Михаил Добкин.

Напомним, вчера в эфире программы "Велика п'ятниця" с Тиграном Мартиросяном на канале "Украина 24" Михаил Добкин "передал привет" Игорю Терехову, сказав "хочу спросить у человека, который был поставлен Павлом Фуксом временно исполнять обязанности харьковского городского головы: А сегодня вы меня тоже считаете забытым письмо на почте или что-то поменялось у вас, в ваших представлениях обо мне или о том, что будет". Также Михаил Добкин, комментируя введение санкций СНБО против Павла Фукса, отметил, что именно Фукс после болезни Кернеса стал "главным бенефициаром Харьковского горсовета" и без его ведома там ничего не происходит.

Также напомним, 18 июня СНБО ввел полный пакет персональных санкции в отношении бизнесмена Павла Фукса, который, как показали проверки аппарата СНБО, причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине. Санкции предполагают: блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение выведению капиталов из Украины и другие меры.