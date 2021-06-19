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19 июня 2021, 11:46 29

В Харькове снова возросло количество госпитализированных из-за отравления в ресторанах

19 июня 2021, 11:46 29
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Рixabay
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В Харькове снова возросло количество госпитализированных в результате пищевого отравления после посещения сети ресторанов

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, сейчас уже 67 человек пострадало, среди них - 14 детей, пишет RegioNews.

Сейчас проводится комплекс санитарных и противоэпидемических мероприятий.

"По состоянию на 7 часов 19 июня в г. Харьков с подозрением на пищевое отравление в лечебные учреждения госпитализированы 67 человек (из них 14 детей), которые предварительно употребляли пищу из сети ресторанов", - говорится в сообщении.

Чуть позже в мэрии города сообщили, что число пострадавших возросло до 78.

"В частности, шестеро больных были доставлены ночью в городскую больницу №3, еще один человек госпитализирован в Краснокутске по месту жительства", - отметили в ведомстве.

Напомним, на днях в Харькове произошло массовое отравление, которое связывают с едой из заведения общественного питания. Впоследствии полиция по данному факту возбудила уголовное дело

отравление Харьков дети ресторан больница

 
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