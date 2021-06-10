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10 червня 2021, 10:00 806

У Харкові пенсіонер не міг вибратися з палаючої квартири через грати на вікнах

10 червня 2021, 10:00 806
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Фото: ДСНС
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В одному з п'ятиповерхових будинків у Харкові сталася пожежа. За даними рятувальників, пожежа охопила квартиру: горіли меблі та домашні речі, а полум'я виривалося з вікна назовні

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС Харківської області.

Зазначається, що з іншого вікна квартири на допомогу кликав 73-річний чоловік. На вікнах у нього стояли решітки, що не дозволяло йому вибратися із палаючої квартири. На щастя, рятувальники змогли витягти чоловіка та передати медикам швидкої допомоги.

Окрім того, через сильне задимлення вогнеборцям довелося евакуювати 15 осіб, щоб вони не отримали отруєння. Вже о 23:15 пожежу вдалося локалізувати, а о 23:51 повністю ліквідувати. Ніхто з жителів не постраждав.

Нагадаємо, у Дніпрі 9 червня сталася пожежа у багатоповерховому будинку на вулиці Князя Ярослава Мудрого.

ушпиталення пожежа Харків рятувальники ДСНС

 
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