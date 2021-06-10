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10 июня 2021, 10:00 718

В Харькове пенсионер не мог выбраться из горящей квартиры из-за решеток на окнах

10 июня 2021, 10:00 718
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Фото: ГСЧС
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В одном из пятиэтажных домов в Харькове произошел пожар. По данным спасателей, пожар охватил квартиру: горели мебель и домашние вещи, а пламя вырывалось из окна наружу

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС Харьковской области.

Отмечается, что из другого окна квартиры на помощь звал 73-летний мужчина. На окнах у него стояли решетки, что не позволяло ему выбраться из горящей квартиры. К счастью, спасатели смогли извлечь мужчину и передать медикам скорой помощи.

Кроме того, из-за сильного задымления огнеборцам пришлось эвакуировать 15 человек, чтобы они не получили отравления. Уже в 23:15 пожар удалось локализовать, а в 23:51 полностью ликвидировать. Никто из жителей не пострадал.

Напомним, в Днепре 9 июня произошел пожар в многоэтажном доме на улице Князя Ярослава Мудрого.

госпитализация пожар Харьков спасатели ГСЧС

 
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