В Харькове пенсионер не мог выбраться из горящей квартиры из-за решеток на окнах

Фото: ГСЧС

В одном из пятиэтажных домов в Харькове произошел пожар. По данным спасателей, пожар охватил квартиру: горели мебель и домашние вещи, а пламя вырывалось из окна наружу

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС Харьковской области.

Отмечается, что из другого окна квартиры на помощь звал 73-летний мужчина. На окнах у него стояли решетки, что не позволяло ему выбраться из горящей квартиры. К счастью, спасатели смогли извлечь мужчину и передать медикам скорой помощи.

Кроме того, из-за сильного задымления огнеборцам пришлось эвакуировать 15 человек, чтобы они не получили отравления. Уже в 23:15 пожар удалось локализовать, а в 23:51 полностью ликвидировать. Никто из жителей не пострадал.

Напомним, в Днепре 9 июня произошел пожар в многоэтажном доме на улице Князя Ярослава Мудрого.