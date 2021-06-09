Добкін: Не бачу бажання поліції розслідувати підпали автомобілів співробітників газети " Время Добкина"

З моменту підпалів машин співробітників редакції газети "Время Добкина" пройшло вже майже два місяці, але поліція досі не знайшла винних

Про це заявив мер Харкова в 2006-2010 роках Михайло Добкін в інтерв'ю газеті "Время Добкина".

За його словами, особливих зрушень у справі про розслідування підпалів автомобілів і нападів на волонтерів газети "Время Добкина" поки не видно.

"На жаль, я не бачу бажання з боку правоохоронних органів реально шукати тих, хто скоїв підпали. Це було підло, примітивно, з явним бажанням залякати. І це робилося з повною впевненістю в безкарності. Хочу запевнити, що за злочином обов'язково піде покарання", – заявив Михайло Добкін.

Також він додав, що на його команду чиниться тиск з боку криміналітету, "з яким радісно злився в.о. мера Харкова Ігор Терехов". "Цього, чесно, я і в думках не допускав. Мені здавалося, давно минули часи, коли для усунення політичних суперників підключають звичайних бандитів і навіть не ховають їх під масками націоналістів, наприклад", – резюмував Михайло Добкін.

Нагадаємо, в ніч на 20 квітня 2021 року в Харкові підпалили два автомобілі співробітників редакції газети "Время Добкина". Також провокатори принесли до під'їзду житлового будинку співробітників газети похоронні вінки, а стіну понівечили написом з погрозами.

У "Времени Добкина" впевнені, що підпали машин пов'язані з систематичними провокаціями на адресу видання з боку політичних опонентів. А дані злочинні дії розцінюють як загрозу, залякування і перешкоджання виконанню своїх професійних обов'язків.

В останньому звіті ООН вказується, що в Україні набирають популярності різні види залякування шляхом нанесення шкоди власності і як приклад наводиться саме випадок з підпалом автомобілів співробітників редакції газети "Время Добкина".

