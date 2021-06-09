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09 июня 2021, 12:27 144

Добкин: Не вижу желания полиции расследовать поджоги автомобилей сотрудников газеты "Время Добкина"

09 июня 2021, 12:27 144
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С момента поджогов машин сотрудников редакции газеты "Время Добкина" прошло уже почти два месяца, но полиция до сих пор не нашла виновных 

Об этом заявил мэр Харькова в 2006-2010 годах Михаил Добкин в интервью газете "Время Добкина".

По его словам, особых подвижек в деле о расследовании поджогов автомобилей и нападений на волонтеров газеты "Время Добкина" пока не видно.

"К сожалению, я не вижу желания со стороны правоохранительных органов реально искать тех, кто совершил поджоги. Это было подло, примитивно, с явным желанием запугать. И это делалось с полной уверенностью в безнаказанности. Хочу заверить, что за преступлением обязательно последует наказание", – заявил Михаил Добкин.

Также он добавил, что на его команду оказывается давление со стороны криминалитета, "с которым радостно слился и.о. мэра Харькова Игорь Терехов". "Этого, честно, я и в мыслях не допускал. Мне казалось, давно прошли времена, когда для устранения политических соперников подключают обыкновенных бандитов и даже не прячут их под масками националистов, например", – резюмировал Михаил Добкин.

Напомним, в ночь на 20 апреля 2021 года в Харькове подожгли два автомобиля сотрудников редакции газеты "Время Добкина". Также провокаторы принесли к подъезду жилого дома сотрудников газеты похоронные венки, а стену изуродовали надписью с угрозами.

Во "Времени Добкина" уверены, что поджоги машин связаны с систематическими провокациями в адрес издания со стороны политических оппонентов. А данные преступные действия расценивают как угрозу, запугивание и препятствование выполнению своих профессиональных обязанностей.

В последнем отчете ООН указывается, что в Украине набирают популярности различные виды запугивания путем нанесения ущерба собственности и как пример приводится именно случай с поджогом автомобилей сотрудников редакции газеты "Время Добкина".

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