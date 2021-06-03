В ООН назвали підпал автомобілів співробітників "Времени Добкина" в Харкові "актом залякування"

Підпал автомобілів співробітників видання "Время Добкина" зафіксований у звіті ООН щодо ситуації з правами людини в Україні за період з 1 лютого по 30 квітня 2021 року

Про це свідчить текст звіту, оприлюднений на офіційному сайті місії ООН в Україні, повідомляє RegioNews.

Як зазначили в місії ООН з прав людини, працівники ЗМІ в Україні продовжують стикатися "з нападами, актами залякування і погрозами"

"У той час як онлайн-загрози стали більш поширеними в контексті COVID-19 через менші можливості для зустрічей в автономному режимі, інші види залякування, такі як спроба нанесення шкоди власності, тривають", - йдеться в звіті.

За інформацією місії ООН ,"протягом звітного періоду ММПЛУ зафіксувала три випадки майнової шкоди в якості помсти за роботу професіоналів ЗМІ або редакційну політику ЗМІ, які вони представляють".

"Дві з цих трьох атак були спрямовані на співробітників харківської газети, імовірно пов'язаної з кандидатом на майбутніх місцевих виборах у Харкові, призначених на 31 жовтня 2021 року", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, на початку квітня в Харкові почали випускати друковане видання "Время Добкина". При роздачі першого випуску видання невідомі в центрі міста напали на волонтерів, які роздавали "Время Добкина" і облили їх зеленкою.

У ніч на 20 квітня з інтервалом в 7 хвилин було спалено два автомобілі співробітників видання "Время Добкина", а також провокатори принесли до під'їзду житлового будинку похоронні вінки, а стіну понівечили написом з погрозами.

У "Времени Добкина" впевнені, що підпали машин пов'язані з систематичними провокаціями на адресу видання з боку політичних опонентів. А дані злочинні дії розцінюють як загрозу, залякування і перешкоджання виконанню своїх професійних обов'язків.

21 квітня під стінами Харківської міськради співробітники видання провели акцію протесту, а похоронні вінки повернули тимчасовому керівництву Харкова.