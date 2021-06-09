В Харькове на проспекте взорвалась граната: есть травмированные

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В результате взрыва, который произошел на проспекте Гагарина в Харькове, пострадали три человека. По предварительной информации, причиной взрыва была граната, брошенная неизвестным мужчиной

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Харьковской области.

О происшествии в полицию сообщили в 21:53. Подозреваемого уже задержали, сейчас с ним работают полицейские.

По информации харьковского издания 057.ua среди пострадавших есть 16-летний подросток. Он якобы получил ранение грудной клетки. Его состояние оценивают как средней тяжести. Также еще двое пострадавших, 33 и 19 лет, находятся в удовлетворительном состоянии.

Напомним, недавно в жилом доме Одессы произошел взрыв, в результате чего у жильцов повылетали окна.