Терехов прокомментировал нападение своей охраны на журналиста RegioNews. Не извинился, но пообещал ответить на вопросы

И.о. мэра Харькова Игорь Терехов пообещал "налить чаю" и ответить на вопросы журналиста RegioNews Ильи Колтунова, на которого 13 мая напала его охрана и отбирала микрофон

Об этом Терехов заявил в интервью харьковскому телеканалу "Simon".

В частности, комментируя нападение своей охраны на Колтунова, Терехов заявил, что, по его мнению, "эта история выеденного яйца не стоит". Дескать, Илья Колтунов просто не вовремя задал свой вопрос.

"На самом деле есть Илюша, такой журналист, вы знаете, на тот момент я думал, что он работает у нас. Он работал у нас, в коммунальных наших СМИ, и вот есть люди, которые всегда все делают не вовремя", - заявил Терехов.

"Он очень хороший парень, очень хороший журналист, но я садился уже в машину, потому что у меня была следующая встреча. И вот он, знаете, в своем рвении подбежал к машине, что-то начал спрашивать, что-то о Кернесе... у меня уже срывалась очень важная встреча, ждали люди, все. И я, естественно, сказал, потом обсудим это", - рассказал Терехов свою версию событий.

"Поэтому пользуясь случаем, хочу вам сказать, что он молодой человек, такой неравнодушный к своей работе, я потом уточнил, что он пошел уже в другую команду, поэтому пользуясь случаем, приглашаю, налью ему чай, скажу, как будет увековечена память Геннадия Адольфовича Кернеса", - пообещал Терехов.

Напомним, нападение на журналиста RegioNews Илью Колтунова охраной Игоря Терехова произошло вечером 13 мая во время встречи и.о. мэра Харькова с жителями Салтовского жилого массива. После того как журналист спросил у Терехова, как тот собирается увековечивать память Кернеса и почему до сих пор ничего для этого не было сделано, и.о. мэра повернулся к журналисту спиной и начал убегать.

В то же время несколько мужчин крепкого телосложения - охранников Терехова набросились на журналиста, препятствуя ему общаться с Тереховым. У Ильи Колтунова пытались выхватить из рук микрофон, толкали его, угрожали и едва не повалили на землю.

14 мая Колтунов обратился с заявлением о нападении на него охраной Терехова и препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста в Холодногорское районное управление полиции №2 Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. Заявление было зарегистрировано в установленном порядке старшим инспектором ХРУП №2 А. Яковенко. По требованию закона данные заявления должны быть внесены в Единый реестр досудебных расследований не позднее 24 часов с момента регистрации заявления. Однако по состоянию на 17 мая данные в ЕОДР так и не были внесены. В связи с чем Илья Колтунов обратился в Киевский районный суд г. Харькова.

Информацию о нападении на журналиста была направлена в Национальной Союза журналистов Украины, где выразили свою обеспокоенность и заявили о недопустимости насилия в отношении журналистов.

19 мая Илью Колтунова заслушали члены парламентского Комитета по вопросам свободы слова. По итогам выступления Колтунова комитет единогласно принял решение обратиться к министру внутренних дел Арсену Авакову и его заместителю по Антону Геращенко относительно того, чтобы заявление журналиста RegioNews Ильи Колтунова о нападении на него со стороны охраны и.о. мэра Харькова Игоря Терехова было внесено в ЕРДР и расследовано.

25 мая Полиция Харькова сообщила, что открыла и расследует уголовное производство о нападении охранников Терехова на журналиста RegioNews Илью Колтунова.