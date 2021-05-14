На Харьковщине начались очередные антитеррористические учения под руководством СБУ
Сегодня, 14 мая, Служба безопасности Украины начала очередной этап масштабных антитеррористических учений на территории города Харькова и области.
Как передает RegioNews, об этом сообщил руководитель пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Кроме СБУ в учениях принимают участие подразделения Национальной гвардии Украины, Национальной полиции, Государственной пограничной службы Украины, Военной службы правопорядка, Харьковской областной прокуратуры.
Учения пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием военной техники и радиотехнических средств", - сообщили оперативники.
В СБУ предупредили, что в рамках учений возможно ограничение прохода или проезда по некоторым улицам города, проверка документов граждан, уход автомобильного транспорта.
Ранее сообщалось, что СБУ проведет антитеррористические учения на Харьковщине.
Также в Херсонской области СБУ проводит масштабные антитеррористические учения.