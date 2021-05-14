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14 мая 2021, 10:13 194

На Харьковщине начались очередные антитеррористические учения под руководством СБУ

14 мая 2021, 10:13 194
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Фото: Facebook
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Сегодня, 14 мая, Служба безопасности Украины начала очередной этап масштабных антитеррористических учений на территории города Харькова и области.

Как передает RegioNews, об этом сообщил руководитель пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Кроме СБУ в учениях принимают участие подразделения Национальной гвардии Украины, Национальной полиции, Государственной пограничной службы Украины, Военной службы правопорядка, Харьковской областной прокуратуры.

Учения пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием военной техники и радиотехнических средств", - сообщили оперативники.

В СБУ предупредили, что в рамках учений возможно ограничение прохода или проезда по некоторым улицам города, проверка документов граждан, уход автомобильного транспорта.

Ранее сообщалось, что СБУ проведет антитеррористические учения на Харьковщине.

Также в Херсонской области СБУ проводит масштабные антитеррористические учения.

Харьковская область антитеррористические учения СБУ документ Нацполиция

 
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