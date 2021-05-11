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11 травня 2021, 09:01 27

"А то Добкін нападе!". Ігор Черняк поіронізував з приводу обіцянки Терехова зберегти пам'ятник Жукову

11 травня 2021, 09:01 27
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Черняк прокоментував слова Терехова, що Жуков і далі стоятиме в Харкові
Черняк прокоментував слова Терехова, що Жуков і далі стоятиме в Харкові
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Депутат Харківської міськради від Блоку Світличної "Разом" Ігор Черняк обурений словами в.о. мера Харкова Ігоря Терехова що пам'ятник Жукову буде і далі стояти в Харкові, та відсутністю реакції патріотичних сил на цю заяву

Про це Черняк написав на власній сторінці у "Фейсбуці", повідомляє "RegioNews".

Зокрема, коментуючи слова Терехова про те, що в місті буде стояти пам'ятник маршалу Жукову, а проспект буде носити його ім'я, Черняк заявив: "Головне, що ніякого ОПЗЖешніка секретарем міськради не обрали! Правда ж, друзі???"

"Ви ж просто не розумієте, але це зовсім інше! І, взагалі, це все просто перед виборами так потрібно! А то Добкін нападьот! А потім все буде інакше! Зуб даю! (с)", - саркастично додав політик.

При цьому він нагадав, що Ігоря Олександровича Терехова обрали 73 голосами "за" при 1 "проти" та 1 "утримався"!.

"Як знайдете реакцію найпатріотичніших патріотів на слова та дії Ігоря Олександровича - киньте в мене посиланням, будь ласка! Хоча, ні - не знайдете! Бо ще ніколи мовчання не було настільки в тренді, як зараз у Харкові. П. Принциповість", - підсумував Черняк.

Нагадаємо, 10 травня в.о. міського голови Харкова Ігор Терехов заявив, що в місті й надалі існуватимуть пам'ятник маршалу Георгію Жукову та проспект його імені. "Я хочу, щоб усі харків'яни знали, що в місті Харкові стояв, стоїть і буде стояти пам'ятник Георгію Жукову, проспект буде й надалі мати ім'я великого маршала перемоги", - сказав Терехов. Він також запевнив, що в Харкові відзначати День перемоги будуть саме 9 травня.

Також нагадаємо 7 травня Терехов влаштував у мерії урочистий прийом з нагоди 76-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, куди запросив ветеранів похилого віку, але проігнорував дотримання усіх карантинних заходів. Зокрема, Терехов не вдягав маски, а відстань між учасниками урочистості була набагато меншою ніж півтора метри.

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