Терехов зібрав у мерії ветеранів і знову без захисної маски

Всім запрошеним на захід більше 65 років і вони знаходяться в групі ризику

Всім запрошеним на захід більше 65 років і вони знаходяться в групі ризику

Пресслужба Харківської міськради

Секретар Харківської міськради Ігор Терехов влаштував у мерії урочистий прийом з нагоди 76-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні без дотримання карантинних заходів

Як повідомляє сайт Харківської міськради, прийом відбувся в мерії і в ньому взяли участь ветерани, в тому числі учасники бойових дій, визволителі Харкова, трудівники тилу, ветерани праці, діти війни, активісти ветеранського руху. Повідомляється, що Терехов вручив ветеранам Почесні грамоти Харківської міської ради, а заслужені артисти України Гаррі Сетьян і Вікторія Веннікова виконали для них пісні воєнних років. Як видно на фото, Терехов знову грубо проігнорував заходи безпеки – знаходився в закритому приміщенні без захисної маски і без дотримання дистанції. При тому, що всі запрошені-люди старше 65 років і знаходяться в групі ризику в зв'язку з пандемією COVID-19. Раніше ми також писали, що виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов систематично порушує карантинні правила, ініціюючи та особисто беручи участь у масових піар-заходах, на яких не дотримуються елементарних правил обережності. Також нагадаємо, що Харківська область залишається антилідером за кількістю хворих і померлих від коронавірусної інфекції.

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