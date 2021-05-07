16:25  07 травня
СБУ повідомила про підозру в корупції двом чиновникам "Львівгазу"
17:44  07 травня
Мін'юст виставив на аукціон дві непрацюючі в'язниці у Львові та Одесі
18:26  07 травня
Доба в ООС: сім порушень режиму "тиші" окупантами
UA | RU
UA | RU
07 травня 2021, 17:57 258

Терехов зібрав у мерії ветеранів і знову без захисної маски

07 травня 2021, 17:57 258
Читайте также на русском языке
Всім запрошеним на захід більше 65 років і вони знаходяться в групі ризику
Всім запрошеним на захід більше 65 років і вони знаходяться в групі ризику
Пресслужба Харківської міськради
Читайте также
на русском языке

Секретар Харківської міськради Ігор Терехов влаштував у мерії урочистий прийом з нагоди 76-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні без дотримання карантинних заходів

Як повідомляє сайт Харківської міськради, прийом відбувся в мерії і в ньому взяли участь ветерани, в тому числі учасники бойових дій, визволителі Харкова, трудівники тилу, ветерани праці, діти війни, активісти ветеранського руху.

Повідомляється, що Терехов вручив ветеранам Почесні грамоти Харківської міської ради, а заслужені артисти України Гаррі Сетьян і Вікторія Веннікова виконали для них пісні воєнних років.

Як видно на фото, Терехов знову грубо проігнорував заходи безпеки – знаходився в закритому приміщенні без захисної маски і без дотримання дистанції.

При тому, що всі запрошені-люди старше 65 років і знаходяться в групі ризику в зв'язку з пандемією COVID-19.

Раніше ми також писали, що виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов систематично порушує карантинні правила, ініціюючи та особисто беручи участь у масових піар-заходах, на яких не дотримуються елементарних правил обережності.

Також нагадаємо, що Харківська область залишається антилідером за кількістю хворих і померлих від коронавірусної інфекції.

Терехов Ігор Харків вибори

У Харкові через аварію на водопроводі без води залишилася частина міста
07 травня 2021, 14:35
Терехов перетворить 9 травня в Харкові в черговий політичний цирк - експерт
06 травня 2021, 13:50
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Тігіпко 2.0. Навіщо Колесніков створює нову партію
Нічого святого. Як Терехов взяв вогонь на себе і все собі зіпсував
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua