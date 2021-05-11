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11 мая 2021, 09:01 28

"А то Добкин нападет!". Игорь Черняк поиронизировал по поводу обещания Терехова сохранить памятник Жукову

11 мая 2021, 09:01 28
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Черняк прокомментировал слова Терехова, что Жуков и дальше будет стоять в Харькове
Черняк прокомментировал слова Терехова, что Жуков и дальше будет стоять в Харькове
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Депутат Харьковского горсовета от Блока Светличной "вместе" Игорь Черняк возмущен словами и. о. мэра Харькова Игоря Терехова что памятник Жукову будет и дальше стоять в Харькове, и отсутствием реакции патриотических сил на это заявление

Об этом Черняк написал на собственной странице в " Фейсбуке", сообщает "RegioNews".

В частности, комментируя слова Терехова о том, что в городе будет стоять памятник маршалу Жукову, а проспект будет носить его имя, Черняк заявил: "Главное, что никакого Опзжешника секретарем горсовета не избрали! Правда ведь, друзья???"

"Вы же просто не понимаете, но это совсем другое! И, вообще, это все просто перед выборами так нужно! А то Добкин нападет! А потом все будет иначе! Зуб даю! (с)", - саркастически добавил политик.

При этом он напомнил, что Игоря Александровича Терехова избрали 73 голосами "за" при 1 "против" и 1 "воздержался"!.

"Как найдете реакцию самых патриотичных патриотов на слова и действия Игоря Александровича - бросьте в меня ссылку, пожалуйста! Хотя, нет - не найдете! Потому что еще никогда молчание не было настолько в тренде, как сейчас в Харькове. П. Принципиальность", - подытожил Черняк.

Напомним, 10 мая и. о. городского головы Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе и в дальнейшем будут существовать памятник маршалу Георгию Жукову и проспект его имени. "Я хочу, чтобы все харьковчане знали, что в городе Харькове стоял, стоит и будет стоять памятник Георгию Жукову, проспект будет и впредь иметь имя великого маршала Победы", - сказал Терехов. Он также заверил, что в Харькове отмечать День победы именно 9 мая.

Также напомним 7 мая Терехов устроил в мэрии торжественный прием по случаю 76-й годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне, куда пригласил ветеранов преклонного возраста, но проигнорировал соблюдение всех карантинных мероприятий. В частности, Терехов не надевал маски, а расстояние между участниками торжества было намного меньше чем полтора метра.

Харьков Игорь Терехов Игорь Черняк

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