"А то Добкин нападет!". Игорь Черняк поиронизировал по поводу обещания Терехова сохранить памятник Жукову
Депутат Харьковского горсовета от Блока Светличной "вместе" Игорь Черняк возмущен словами и. о. мэра Харькова Игоря Терехова что памятник Жукову будет и дальше стоять в Харькове, и отсутствием реакции патриотических сил на это заявление
Об этом Черняк написал на собственной странице в " Фейсбуке", сообщает "RegioNews".
В частности, комментируя слова Терехова о том, что в городе будет стоять памятник маршалу Жукову, а проспект будет носить его имя, Черняк заявил: "Главное, что никакого Опзжешника секретарем горсовета не избрали! Правда ведь, друзья???"
"Вы же просто не понимаете, но это совсем другое! И, вообще, это все просто перед выборами так нужно! А то Добкин нападет! А потом все будет иначе! Зуб даю! (с)", - саркастически добавил политик.
При этом он напомнил, что Игоря Александровича Терехова избрали 73 голосами "за" при 1 "против" и 1 "воздержался"!.
"Как найдете реакцию самых патриотичных патриотов на слова и действия Игоря Александровича - бросьте в меня ссылку, пожалуйста! Хотя, нет - не найдете! Потому что еще никогда молчание не было настолько в тренде, как сейчас в Харькове. П. Принципиальность", - подытожил Черняк.
Напомним, 10 мая и. о. городского головы Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе и в дальнейшем будут существовать памятник маршалу Георгию Жукову и проспект его имени. "Я хочу, чтобы все харьковчане знали, что в городе Харькове стоял, стоит и будет стоять памятник Георгию Жукову, проспект будет и впредь иметь имя великого маршала Победы", - сказал Терехов. Он также заверил, что в Харькове отмечать День победы именно 9 мая.
Также напомним 7 мая Терехов устроил в мэрии торжественный прием по случаю 76-й годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне, куда пригласил ветеранов преклонного возраста, но проигнорировал соблюдение всех карантинных мероприятий. В частности, Терехов не надевал маски, а расстояние между участниками торжества было намного меньше чем полтора метра.