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09 травня 2021, 20:10 15

На честь Дня Перемоги Добкін виконав пісню "Темная ночь"

09 травня 2021, 20:10 15
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Політик заспівав популярну пісню воєнних років
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Харківський міський голова (2006-2010) Михайло Добкін взяв участь у святковому концерті до Дня Перемоги

На святковому концерті до Дня Перемоги на телеканалі "Перший незалежний" виступив відомий політик Михайло Добкін.

В якості привітання зі святом Добкін виконав популярну пісню воєнних років "Темная ночь".

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін заявляв, що обіцяє захистити традиції і рівно через рік повернути харків'янам свято Дня Перемоги.

У неділю, 9 травня, Добкін поклав квіти на Меморіалі Слави в Харкові і вшанував пам'ять загиблих хвилиною мовчання і приготував свою фірмову кашу на польовій кухні, якою пригостив усіх охочих.

"Темна ніч" - лірична пісня, написана композитором Микитою богословським і поетом Володимиром Агатовим в 1943 році для фільму "Два бійці". Пісня набула величезної популярності і стала в СРСР однією з найбільш улюблених і відомих пісень, створених під час війни.

Михайло Добкін День перемоги Харків

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