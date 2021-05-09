На честь Дня Перемоги Добкін виконав пісню "Темная ночь"

Політик заспівав популярну пісню воєнних років

Політик заспівав популярну пісню воєнних років

Харківський міський голова (2006-2010) Михайло Добкін взяв участь у святковому концерті до Дня Перемоги

На святковому концерті до Дня Перемоги на телеканалі "Перший незалежний" виступив відомий політик Михайло Добкін.

В якості привітання зі святом Добкін виконав популярну пісню воєнних років "Темная ночь".

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін заявляв, що обіцяє захистити традиції і рівно через рік повернути харків'янам свято Дня Перемоги.

У неділю, 9 травня, Добкін поклав квіти на Меморіалі Слави в Харкові і вшанував пам'ять загиблих хвилиною мовчання і приготував свою фірмову кашу на польовій кухні, якою пригостив усіх охочих.

"Темна ніч" - лірична пісня, написана композитором Микитою богословським і поетом Володимиром Агатовим в 1943 році для фільму "Два бійці". Пісня набула величезної популярності і стала в СРСР однією з найбільш улюблених і відомих пісень, створених під час війни.