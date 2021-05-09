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09 мая 2021, 20:10 15

В честь Дня Победы Добкин исполнил песню "Темная ночь"

09 мая 2021, 20:10 15
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Политик спел популярную песню военных лет
Политик спел популярную песню военных лет
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Харьковский городской голова (2006-2010) Михаил Добкин принял участие в праздничном концерте ко Дню Победы

На праздничном концерте ко Дню Победы на телеканале "Перший незалежний" выступил известный политик Михаил Добкин.

В качестве поздравления с праздником Добкин исполнил популярную песню военных лет "Темная ночь".

Напомним, ранее Михаил Добкин заявлял, что обещает защитить традиции и ровно через год вернуть харьковчанам праздник Дня Победы.

В Воскресенье, 9 мая, Добкин возложил цветы на Мемориале Славы в Харькове и почтил память погибших минутой молчания и приготовил свою фирменную кашу на полевой кухне, которой угостил всех желающих.

"Темная ночь" - лирическая песня, написанная композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым в 1943 году для фильма "Два бойца". Песня приобрела огромную популярность и стала в СССР одной из наиболее любимых и известных песен, созданных во время войны.

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