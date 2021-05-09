В честь Дня Победы Добкин исполнил песню "Темная ночь"

Политик спел популярную песню военных лет

Политик спел популярную песню военных лет

На праздничном концерте ко Дню Победы на телеканале "Перший незалежний" выступил известный политик Михаил Добкин.

В качестве поздравления с праздником Добкин исполнил популярную песню военных лет "Темная ночь".

Напомним, ранее Михаил Добкин заявлял, что обещает защитить традиции и ровно через год вернуть харьковчанам праздник Дня Победы.

В Воскресенье, 9 мая, Добкин возложил цветы на Мемориале Славы в Харькове и почтил память погибших минутой молчания и приготовил свою фирменную кашу на полевой кухне, которой угостил всех желающих.

"Темная ночь" - лирическая песня, написанная композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым в 1943 году для фильма "Два бойца". Песня приобрела огромную популярность и стала в СССР одной из наиболее любимых и известных песен, созданных во время войны.