Політик у День Перемоги віддав шану загиблим

Політик у День Перемоги віддав шану загиблим

Міський голова Харкова (2006-2010) Михайло Добкін поклав квіти на Меморіалі Слави в Харкові і вшанував пам'ять загиблих хвилиною мовчання

Політик також поспілкувався з харків'янами, які прийшли на Меморіал Слави, щоб віддати шану загиблим Героям, передає "RegioNews".

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін заявляв, що обіцяє захистити традиції і рівно через рік повернути харків'янам свято Дня Перемоги.

Згідно з проведеним нещодавно соцопитуванням, 41% українців вважають, що у країні повинні відзначати обидві дати: і День пам'яті і примирення 8 травня, і День Перемоги над нацизмом 9 травня.