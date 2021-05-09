Михайло Добкін поклав квіти на Меморіалі Слави в Харкові
Політик у День Перемоги віддав шану загиблим
Політик у День Перемоги віддав шану загиблим
Міський голова Харкова (2006-2010) Михайло Добкін поклав квіти на Меморіалі Слави в Харкові і вшанував пам'ять загиблих хвилиною мовчання
Політик також поспілкувався з харків'янами, які прийшли на Меморіал Слави, щоб віддати шану загиблим Героям, передає "RegioNews".
Нагадаємо, раніше Михайло Добкін заявляв, що обіцяє захистити традиції і рівно через рік повернути харків'янам свято Дня Перемоги.
Згідно з проведеним нещодавно соцопитуванням, 41% українців вважають, що у країні повинні відзначати обидві дати: і День пам'яті і примирення 8 травня, і День Перемоги над нацизмом 9 травня.
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