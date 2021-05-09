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09 травня 2021, 17:58 13

Михайло Добкін поклав квіти на Меморіалі Слави в Харкові

09 травня 2021, 17:58 13
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Політик у День Перемоги віддав шану загиблим
Політик у День Перемоги віддав шану загиблим
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Міський голова Харкова (2006-2010) Михайло Добкін поклав квіти на Меморіалі Слави в Харкові і вшанував пам'ять загиблих хвилиною мовчання

Політик також поспілкувався з харків'янами, які прийшли на Меморіал Слави, щоб віддати шану загиблим Героям, передає "RegioNews".

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін заявляв, що обіцяє захистити традиції і рівно через рік повернути харків'янам свято Дня Перемоги.

Згідно з проведеним нещодавно соцопитуванням, 41% українців вважають, що у країні повинні відзначати обидві дати: і День пам'яті і примирення 8 травня, і День Перемоги над нацизмом 9 травня.

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