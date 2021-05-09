Михайло Добкін нагодував харків'ян польовою кашею

Польова кухня розташувалася на вулиці 23-го серпня в Харкові.

Польова кухня розташувалася на вулиці 23-го серпня в Харкові.

Міський голова Харкова (2006-2010) Михайло Добкін приготував свою фірмову кашу на польовій кухні

Польова кухня розташувалася на вулиці 23-го серпня в Харкові. Спробувати фірмову кашу Михайла Добкіна прийшло багато бажаючих. І дорослі, і діти, передає "RegioNews".

Михайло Добкін особисто зайнявся всім процесом приготування. В результаті всі, хто випробував кашу – залишився задоволений кулінарними здібностями політика.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День Перемоги. Раніше Михайло Добкін заявляв, що збирається приготувати свою фірмову кашу саме 9 травня – в День Перемоги.