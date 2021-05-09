Михайло Добкін нагодував харків'ян польовою кашею
Польова кухня розташувалася на вулиці 23-го серпня в Харкові.
Польова кухня розташувалася на вулиці 23-го серпня в Харкові.
Міський голова Харкова (2006-2010) Михайло Добкін приготував свою фірмову кашу на польовій кухні
Польова кухня розташувалася на вулиці 23-го серпня в Харкові. Спробувати фірмову кашу Михайла Добкіна прийшло багато бажаючих. І дорослі, і діти, передає "RegioNews".
Михайло Добкін особисто зайнявся всім процесом приготування. В результаті всі, хто випробував кашу – залишився задоволений кулінарними здібностями політика.
Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День Перемоги. Раніше Михайло Добкін заявляв, що збирається приготувати свою фірмову кашу саме 9 травня – в День Перемоги.
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Тігіпко 2.0. Навіщо Колесніков створює нову партію
Нічого святого. Як Терехов взяв вогонь на себе і все собі зіпсував