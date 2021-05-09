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09 травня 2021, 17:15 119

Михайло Добкін нагодував харків'ян польовою кашею

09 травня 2021, 17:15 119
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Польова кухня розташувалася на вулиці 23-го серпня в Харкові.
Польова кухня розташувалася на вулиці 23-го серпня в Харкові.
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Міський голова Харкова (2006-2010) Михайло Добкін приготував свою фірмову кашу на польовій кухні

Польова кухня розташувалася на вулиці 23-го серпня в Харкові. Спробувати фірмову кашу Михайла Добкіна прийшло багато бажаючих. І дорослі, і діти, передає "RegioNews".

Михайло Добкін особисто зайнявся всім процесом приготування. В результаті всі, хто випробував кашу – залишився задоволений кулінарними здібностями політика.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День Перемоги. Раніше Михайло Добкін заявляв, що збирається приготувати свою фірмову кашу саме 9 травня – в День Перемоги.

Харків День перемоги Михайло Добкін

 
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