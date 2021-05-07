Терехов собрал в мэрии ветеранов и снова без защитной маски

Всем приглашенным на мероприятие более 65 лет и они находятся в группе риска

Всем приглашенным на мероприятие более 65 лет и они находятся в группе риска

Пресс-служба Харьковского горсовета

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов устроил в мэрии торжественный прием по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне без соблюдения карантинных мер

Как сообщает сайт Харьковского горсовета, прием состоялся в мэрии и в нем приняли участие ветераны, в том числе участники боевых действий, освободители Харькова, труженики тыла, ветераны труда, дети войны, активисты ветеранского движения. Сообщается, что Терехов вручил ветеранам Почетные грамоты Харьковского городского совета, а заслуженные артисты Украины Гарри Сетьян и Виктория Венникова выполнили для них песни военных лет. Как видно на фото, Терехов снова грубо проигнорировал меры безопасности – находился в закрытом помещении без защитной маски и без соблюдения дистанции. При том, что все приглашенные – люди старше 65 лет и находятся в группе риска в связи с пандемией COVID-19. Ранее мы также писали, что исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов систематически нарушает карантинные правила, инициируя и лично принимая участие в массовых пиар-мероприятиях, на которых не соблюдаются элементарные правила осторожности. Также напомним, что Харьковская область остается антилидером по количеству заболевших и умерших от коронавирусной инфекции.

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