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07 мая 2021, 17:57 196

Терехов собрал в мэрии ветеранов и снова без защитной маски

07 мая 2021, 17:57 196
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Всем приглашенным на мероприятие более 65 лет и они находятся в группе риска
Всем приглашенным на мероприятие более 65 лет и они находятся в группе риска
Пресс-служба Харьковского горсовета
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Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов устроил в мэрии торжественный прием по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне без соблюдения карантинных мер

Как сообщает сайт Харьковского горсовета, прием состоялся в мэрии и в нем приняли участие ветераны, в том числе участники боевых действий, освободители Харькова, труженики тыла, ветераны труда, дети войны, активисты ветеранского движения.

Сообщается, что Терехов вручил ветеранам Почетные грамоты Харьковского городского совета, а заслуженные артисты Украины Гарри Сетьян и Виктория Венникова выполнили для них песни военных лет.

Как видно на фото, Терехов снова грубо проигнорировал меры безопасности – находился в закрытом помещении без защитной маски и без соблюдения дистанции.

При том, что все приглашенные – люди старше 65 лет и находятся в группе риска в связи с пандемией COVID-19.

Ранее мы также писали, что исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов систематически нарушает карантинные правила, инициируя и лично принимая участие в массовых пиар-мероприятиях, на которых не соблюдаются элементарные правила осторожности.

Также напомним, что Харьковская область остается антилидером по количеству заболевших и умерших от коронавирусной инфекции.

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