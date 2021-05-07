Терехов собрал в мэрии ветеранов и снова без защитной маски
Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов устроил в мэрии торжественный прием по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне без соблюдения карантинных мер
Как сообщает сайт Харьковского горсовета, прием состоялся в мэрии и в нем приняли участие ветераны, в том числе участники боевых действий, освободители Харькова, труженики тыла, ветераны труда, дети войны, активисты ветеранского движения.
Сообщается, что Терехов вручил ветеранам Почетные грамоты Харьковского городского совета, а заслуженные артисты Украины Гарри Сетьян и Виктория Венникова выполнили для них песни военных лет.
Как видно на фото, Терехов снова грубо проигнорировал меры безопасности – находился в закрытом помещении без защитной маски и без соблюдения дистанции.
При том, что все приглашенные – люди старше 65 лет и находятся в группе риска в связи с пандемией COVID-19.
Ранее мы также писали, что исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов систематически нарушает карантинные правила, инициируя и лично принимая участие в массовых пиар-мероприятиях, на которых не соблюдаются элементарные правила осторожности.
Также напомним, что Харьковская область остается антилидером по количеству заболевших и умерших от коронавирусной инфекции.