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01 мая 2021, 20:15 28

Харьковчане жалуются на "подарки" к Пасхе от секретаря горсовета Терехова

01 мая 2021, 20:15 28
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Горожане пишут: в подарочном пакете от Терехова больше места занимают его газеты
Горожане пишут: в подарочном пакете от Терехова больше места занимают его газеты
Фото из открытых источников
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В "пасхальный пакет" от Благотворительного фонда и.о. мэра Харькова Игоря Терехова кладут одну паску и много печатного агитационного материала.

Об этом пишут пользователи соцсетей и выкладывают соответствующие фотографии.

По их словам, к празднику Пасхи по квартирам харьковчан стали разносить подарочные пакеты от Благотворительного фонда Игоря Терехова. В пакете набор печатной продукции – газета "Успешный Харьков", открытка и одна маленькая паска.

"Знаете, это тот случай, когда делает кто-то, а стыдно тебе. Лучше ничего, чем пакет газет. И паска. Вы реально думаете, что это то, что нужно одинокой маме? Да лучше 100 гривен дайте, я куплю яблок или бананов. Ужас. Кернес бы такого в жизни не позволил", - пишут в соцсетях.

Напомним, 31 октября 2021 года в Харькове состоятся досрочные выборы городского головы. После смерти Геннадия Кернеса обязанности мэра Харькова исполняет секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, который уже фактически начал вести избирательную кампанию.

Украина Харьков Терехов Игорь Пасха

 
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