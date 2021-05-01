Харьковчане жалуются на "подарки" к Пасхе от секретаря горсовета Терехова

Горожане пишут: в подарочном пакете от Терехова больше места занимают его газеты

Горожане пишут: в подарочном пакете от Терехова больше места занимают его газеты

Фото из открытых источников

В "пасхальный пакет" от Благотворительного фонда и.о. мэра Харькова Игоря Терехова кладут одну паску и много печатного агитационного материала.

Об этом пишут пользователи соцсетей и выкладывают соответствующие фотографии.

По их словам, к празднику Пасхи по квартирам харьковчан стали разносить подарочные пакеты от Благотворительного фонда Игоря Терехова. В пакете набор печатной продукции – газета "Успешный Харьков", открытка и одна маленькая паска.

"Знаете, это тот случай, когда делает кто-то, а стыдно тебе. Лучше ничего, чем пакет газет. И паска. Вы реально думаете, что это то, что нужно одинокой маме? Да лучше 100 гривен дайте, я куплю яблок или бананов. Ужас. Кернес бы такого в жизни не позволил", - пишут в соцсетях.

Напомним, 31 октября 2021 года в Харькове состоятся досрочные выборы городского головы. После смерти Геннадия Кернеса обязанности мэра Харькова исполняет секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, который уже фактически начал вести избирательную кампанию.