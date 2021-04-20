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20 апреля 2021, 11:24 161

В центре Харькова противники "коксохима" вышли на протест

20 апреля 2021, 11:24 161
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В Харькове пикетчики требуют прекратить работу "Коксового завода "Новомет" до того, как на предприятии установят очистные фильтры и новое оборудование.

Как передает RegioNews, об этом сообщает местное издание "Объектив”.

Участники акции утверждают, что деятельность завода негативно влияет на здоровье людей и окружающую среду.

"Нас травят, дышать нечем. Просыпаюсь, закрываю окна, власти ничего не делают. В идеале надо, чтобы его закрыли. А так… хотя бы поставили фильтры, хотя бы они тушили свой кокс не водой, а азотом. Надо этот экспериментальный цех выносить за черту города. Потому что и мы, и дети, мы умираем", - рассказал участник акции.

Также люди возмущены тем, что недавно завод получил от Министерства охраны окружающей среды Украины разрешение на работу на 7 лет. Активисты считают, что такое решение нужно пересмотреть.

Как сообщалось 24 февраля, Харьковский горсовет обратится к президенту с требованием закрыть "Коксохим". "За" проект решения проголосовали 82 депутата.

Также 24 марта стало известно, что в Харькове директору "Коксохима” сообщили о подозрении. Завод более чем полгода осуществлял сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в воздух без соответствующего разрешения.

Харьков протесты природа активисты Завод

 
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