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05 квітня 2021, 21:40 8

В центрі Харкова "замінували" три ТРЦ

05 квітня 2021, 21:40 8
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Поліцейські евакуювали більше двох тисяч людей
Поліцейські евакуювали більше двох тисяч людей
Фото Нацполіції
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В центрі Харкова через “мінування” трьох ТРЦ евакуювали 2480 людей. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Повідомлення про вибухівку в торговельних центрах, розташованих на вулицях Євгена Котляра, Героїв Праці та проспекті Гагаріна, надійшло до поліції 05 квітня на електрону пошту. ЗМІ повідомляють, що всі три приміщення належать ТРЦ "Епіцентр".

За адресами працювали слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, фахівці вибухотехнічного управління поліції.

Фахівці вибухотехнічного управління ретельно обстежили 48180 кв. метрів приміщень та 6100 кв. метрів прилеглої території установ, евакуювали 2480 осіб. Жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили, - йдеться в повідомленні.

На вулиці Євгена Котляра поліцейські обстежили 180 кв. метрів приміщень та 100 кв. метрів прилеглої території, евакуювали 3 осіб.

В торговельному центрі на вулиці Героїв Праці поліцейські оглянули 10 тисяч кв. метрів приміщень та 4 тисячі кв. метрів прилеглої території, евакуювали 177 осіб.

На проспекті Гагаріна оглянуто 38 тисяч кв. метрів приміщень та 2 тисячі кв. метрів прилеглої території, евакуювали 2300 осіб.

Інформація внесена до Єдиних обліків територіальних підрозділів поліції.

#Поліція_Харківщини Поліція перевірила інформацію про мінування трьох торговельних центрів у Харкові Фахівці...

Posted by Поліція Харківської області on Monday, April 5, 2021

Як повідомлялося, 1 квітня у Києві "замінували" лікарню: правоохоронці шукають вибухівку по всьому місту. Дві лікарні вже перевірили - вибухівки не знайшли.

мінування Харків поліція евакуація ТРЦ

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