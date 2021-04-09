08:59  09 апреля
В Украине за сутки почти 20 тысяч новых больных COVID-19
11:21  09 апреля
В Полтаве под облсоветом снова митингуют против высоких тарифов
08:11  09 апреля
На Донбассе зафиксировали 15 нарушений режима "тишины": погиб украинский военнослужащий
UA | RU
UA | RU
09 апреля 2021, 15:59 202

В Харькове снова "заминировали" четыре ТЦ: более 1,5 тыс. людей эвакуировали

09 апреля 2021, 15:59 202
Читайте також українською мовою
Взрывчатки в заведениях не нашли
Взрывчатки в заведениях не нашли
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Харькове 9 апреля снова поступило анонимное сообщение о минировании торговых центров. В ходе проверки пришлось эвакуировать 1515 людей.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Информация о закладке взрывчатки поступило в полицию 9 апреля на электронную почту. Сообщалось о "минировании" четырех торговых центров, расположенных на проспекте Гагарина, улицах Героев Труда, Льва Ландау и Клочковской, а также на заводе на Карачивском шоссе.

Специалисты обследовали 44 600 кв. метров помещений, почти 6400 кв. метров прилегающей территории. Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружили.

Напомним, 5 апреля в центре Харькова "заминировали" три ТРЦ. А 6 апреля в Харькове "минировали" два ТЦ - тогда эвакуировали более 1700 человек.

Украина минирование полиция Харьков торговый центр

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Миражи для Харькова. Зачем Терехов пригнал в город турецкие автобусы
Коронавирус, выборы Вирастюка, батл с Марцинкивым: чем запомнились сто дней прикарпатского руководителя Бойчука
Все публикации »
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram