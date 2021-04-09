В Харькове снова "заминировали" четыре ТЦ: более 1,5 тыс. людей эвакуировали

Взрывчатки в заведениях не нашли

Взрывчатки в заведениях не нашли

Фото: Нацполиция

В Харькове 9 апреля снова поступило анонимное сообщение о минировании торговых центров. В ходе проверки пришлось эвакуировать 1515 людей.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Информация о закладке взрывчатки поступило в полицию 9 апреля на электронную почту. Сообщалось о "минировании" четырех торговых центров, расположенных на проспекте Гагарина, улицах Героев Труда, Льва Ландау и Клочковской, а также на заводе на Карачивском шоссе.

Специалисты обследовали 44 600 кв. метров помещений, почти 6400 кв. метров прилегающей территории. Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружили.

Напомним, 5 апреля в центре Харькова "заминировали" три ТРЦ. А 6 апреля в Харькове "минировали" два ТЦ - тогда эвакуировали более 1700 человек.