Харьковская область ужесточила карантин: что запрещено
Новые ограничения действуют с 18 марта
Новые ограничения действуют с 18 марта
Из-за тяжелой ситуации с коронавирусом решили ужесточить карантин в Харьковской области. Новые ограничения действуют с 18 марта.
Об этом говорится в сообщении на сайте Харьковской ОГА, пишет RegioNews.
В обычном режиме продолжат работать учреждения специального образования с соблюдением санитарных и противоэпидемических мер.
Кроме того, техникумам, училищам и вузам тоже рекомендуется перейти на дистанционную форму.
Новые ограничения в Харьковской области:
- запрещается проведение массовых мероприятий (спортивных, культурных, развлекательных, социальных, религиозных, научных, образовательных и других) с участием более 1 человека на 4 квадратных метров площади здания или открытой территории;
- запрещается заполнять залы, где проходят такие мероприятия, более чем на половину;
- запрещается прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры с наполнением более 50% мест;
- Запрещается деятельность спортивных залов и фитнес-центров, которые не обеспечивают возможность размещения 1 человека на 10 квадратных метров бассейнов - более 4 человека на одной дорожке для индивидуальных занятий или 6 - для групповых.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве с 20 апреля вводят локдаун.
Также стало известно, что в Полтаве усиливаются карантинные ограничения.
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