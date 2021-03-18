Харьковская область ужесточила карантин: что запрещено

Новые ограничения действуют с 18 марта

Новые ограничения действуют с 18 марта

Фото из открытых источников

Из-за тяжелой ситуации с коронавирусом решили ужесточить карантин в Харьковской области. Новые ограничения действуют с 18 марта.

Об этом говорится в сообщении на сайте Харьковской ОГА, пишет RegioNews.

В обычном режиме продолжат работать учреждения специального образования с соблюдением санитарных и противоэпидемических мер.

Кроме того, техникумам, училищам и вузам тоже рекомендуется перейти на дистанционную форму.

Новые ограничения в Харьковской области:

запрещается проведение массовых мероприятий (спортивных, культурных, развлекательных, социальных, религиозных, научных, образовательных и других) с участием более 1 человека на 4 квадратных метров площади здания или открытой территории;

запрещается заполнять залы, где проходят такие мероприятия, более чем на половину;

запрещается прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры с наполнением более 50% мест;

Запрещается деятельность спортивных залов и фитнес-центров, которые не обеспечивают возможность размещения 1 человека на 10 квадратных метров бассейнов - более 4 человека на одной дорожке для индивидуальных занятий или 6 - для групповых.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве с 20 апреля вводят локдаун.

Также стало известно, что в Полтаве усиливаются карантинные ограничения.