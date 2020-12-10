Авіатроща під Харковом: на Чугуєвському аеродромі вирішили відновити польоти курсантів

Університету дали дозвіл на відновлення польотів

Університету дали дозвіл на відновлення польотів

Фото: з відкритих джерел

На аеродромі в м. Чугуєві Харківської області, де розбилися курсанти декілька місяців тому, планують відновити польоти до кінця поточного тижня.

Як передає RegioNews, про це повідомив "Суспільному" заступник начальника Харківського національного університету повітряних сил ім. І. Кожедуба Костянтин Васюта.

У найближчі дні аеродром "Чугуїв" буде відкритий для навчання курсантів", - зазначив він.

Як зазначається, відповідний дозвіл університет отримав від командувача Військово-Повітряних Сил України.

Васюта також зазначив, що весь цей час аеродром був закритий лише для польотів курсантів, водночас для виконання бойових задач і бойової підготовки пілотів він працював.

Увесь цей час, попри відсутність доступу курсантів до польотів, вони продовжували відпрацьовування практичних навичок.

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

Пізніше в ДБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині. 27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.