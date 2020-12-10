Авиакатастрофа под Харьковом: на Чугуевском аэродроме решили возобновить полеты курсантов

Университету дали разрешение на возобновление полетов

Университету дали разрешение на возобновление полетов

Фото: из открытых источников

На аэродроме в г. Чугуеве Харьковской области, где разбились курсанты несколько месяцев назад, планируют возобновить полеты до конца текущей недели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил "Суспільному" заместитель начальника Харьковского национального университета воздушных сил им. И. Кожедуба Константин Васюта.

В ближайшие дни аэродром "Чугуев" будет открыт для обучения курсантов", - отметил он.

Как отмечается, соответствующее разрешение университет получил от командующего Военно-Воздушных Сил Украины.

Васюта также отметил, что все это время аэродром был закрыт только для полетов курсантов, а для выполнения боевых задач и боевой подготовки пилотов он работал.

Все это время, несмотря на отсутствие доступа курсантов к полетам, они продолжали отработку практических навыков.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине. 27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.