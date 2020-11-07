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07 ноября 2020, 13:02 333

Депутаты харьковского облсовета заговорили о выражении недоверия главе ОГА Кучеру

07 ноября 2020, 13:02 333
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По мнению депутатов, глава ОГА не может взять под контроль распространение COVID-19 в области
По мнению депутатов, глава ОГА не может взять под контроль распространение COVID-19 в области
Фото: страница Владимира Скоробагача в Facebook
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Депутат харьковского облсовета Владимир Скоробагач заявил об инициировании внеочередной сессии облсовета для выражения недоверия главе ОГА Алексею Кучеру из-за бездействия власти в борьбе с коронавирусом.

Об этом депутат написал на своей странице в Facebook, информирует RegioNews.

В частности Скоробагач указал на тот факт, что с 9 ноября в красной зоне будут находиться Харьков, Лозовая, Первомайский, Чугуев, а также 9 районов Харьковской области.

Депутат подчеркнул, что только за последние сутки в области выявили более тысячи новых больных коронавирусом, в том числе почти 800 человек – в Харькове.

COVID-19 – не шутка, не сезонный грипп, и сейчас все силы должны быть направлены на борьбу с ним", - заметил Скоробагач.

Далее депутат сообщил, что заявления руководства Харьковской ОГА противоречат реальной картине в инфекционной больнице и лечебных учреждениях, принимающих ковид-пациентов. В этом депутат убедился лично, посетив инфекционки и пообщавшись с главврачами этих больниц.

Потому депутат считает нужным созвать сессию облсовета и голосовать за выражение недоверия Алексею Кучеру, если ситуация и далее будет оставаться бесконтрольной.

Если на следующей неделе ситуация в регионе не будет взята под контроль, если слабый глава ОГА не уйдёт в отставку, я буду вынужден созвать внеочередную сессию областного совета и голосовать за выражение недоверия главе ОГА, который систематически врет не только журналистам, но и жителям региона", - заявил Скоробагач.

С 9 ноября в красной зоне будут находиться Харьков, Лозовая, Первомайский, Чугуев. А также 9 районов Харьковской...

Posted by Vladimir Skorobagach on Saturday, November 7, 2020

Напомним, ранее Алексей Кучер раскритиковал заместителя мэра Харькова Игоря Терехова за проблемы с коронавирусом в городе.

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