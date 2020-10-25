Екзит-пол: У Чернівцях відбудеться другий тур виборів мера

До нього попередньо виходять представники місцевих партій Роман Клічук і Віталій Михайлішин

До нього попередньо виходять представники місцевих партій Роман Клічук і Віталій Михайлішин

Дослідницькі компанії оголосили результати проведених опитувань для екзит-полів на місцевих виборах у Чернівецькій області.

Так, консалтингова компанія PGR Consulting Group LLC та дослідницьке агентство Info Sapiens оприлюднили наступні результати опитувань, передає RegioNews. На виборах мера міста до другого туру орієнтовно проходять лідер нової місцевої партії "Єдина Альтернатива", бізнесмен Роман Клічук (лідер після першого туру) та колишній секретар міської ради Віталій Михайлішин (партія "Рідне місто"). Олексій Каспрук, відсторонений від виконання обов`язків мера міста,не проходить до другого туру. Кандидат від "Слуги народу" Віталій Другановський посідає лише четверту сходинку. Щодо партій, які потрапляють у міську раду, то це "Єдина альтернатива", "Команда Михайлішина", "Пропозиція", "народний контроль" і "Батьківщина". Рейтинги інших партій менші за 3%. Нагадаємо, Місцеві вибори в Україні визнають такими, що відбулися, в цілому.

.