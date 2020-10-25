17:58  25 жовтня
Верховна Рада планує 3 листопада відновити роботу в пленарному режимі
20:07  25 жовтня
Місцеві вибори в Україні визнають такими, що відбулися, в цілому - КВУ
17:34  25 жовтня
Доба в ООС: на Донбасі в день виборів спостерігається тиша
UA | RU
UA | RU
25 жовтня 2020, 20:20 27

Екзит-пол: У Чернівцях відбудеться другий тур виборів мера

25 жовтня 2020, 20:20 27
Читайте также на русском языке
До нього попередньо виходять представники місцевих партій Роман Клічук і Віталій Михайлішин
До нього попередньо виходять представники місцевих партій Роман Клічук і Віталій Михайлішин
Читайте также
на русском языке

Дослідницькі компанії оголосили результати проведених опитувань для екзит-полів на місцевих виборах у Чернівецькій області.

Так, консалтингова компанія PGR Consulting Group LLC та дослідницьке агентство Info Sapiens оприлюднили наступні результати опитувань, передає RegioNews.

На виборах мера міста до другого туру орієнтовно проходять лідер нової місцевої партії "Єдина Альтернатива", бізнесмен Роман Клічук (лідер після першого туру) та колишній секретар міської ради Віталій Михайлішин (партія "Рідне місто").

Олексій Каспрук, відсторонений від виконання обов`язків мера міста,не проходить до другого туру. Кандидат від "Слуги народу" Віталій Другановський посідає лише четверту сходинку.

Щодо партій, які потрапляють у міську раду, то це "Єдина альтернатива", "Команда Михайлішина", "Пропозиція", "народний контроль" і "Батьківщина". Рейтинги інших партій менші за 3%.

Нагадаємо, Місцеві вибори в Україні визнають такими, що відбулися, в цілому.

вибори партїї Чернівці мер горсовет другий тур екзит-пол
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Місцеві вибори в Україні визнають такими, що відбулися, в цілому - КВУ
25 жовтня 2020, 20:07
Місцеві вибори у Броварах можуть визнати такими, що не відбулися
25 жовтня 2020, 19:34
"Слуга народу” буде вести паралельний підрахунок голосів - Кравчук
25 жовтня 2020, 19:22
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Херсонщина перед вибором: прогнози та можливі конфігурації
Роман Гах: Стара влада готується до фальсифікацій. Вирішується доля Борщагівської ОТГ – або розвиток, або хаос
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Кирило Сазонов
Олександр Костенко
Всі блоги »