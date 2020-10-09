На Миколаївщині 6 поліцейських підозрюють у катуванні затриманого

Протиправні дії відбувалися у службових кабінетах

Протиправні дії відбувалися у службових кабінетах

Фото: ДБР

Слідчі ДБР у місті Миколаєві повідомили про підозру тимчасово виконуючому обов'язки начальника та старшому слідчому одного з відділів Нацполіції в Миколаївській області у катуванні за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, 21 квітня 2020 року у рамках кримінального провадження за фактом викрадення електроенергії для майнінгу криптовалют правоохоронці провели обшуки у місцевого мешканця.

За версією слідства, він був причетний до злочину та адміністрував вказане обладнання.

Того ж дня підозрювані змусили громадянина пройти до відділення поліції та по черзі заводили його до службових кабінетів, де шляхом нанесення ударів руками та ногами по різним частинам тіла заподіяли потерпілому сильного фізичного болю та фізичного і морального страждання”, - йдеться в повідомленні.

Чотирьом правоохоронцям ДБР повідомило про підозру у перевищенні службових повноважень ще 27-28 травня.

8 жовтня всім 6 підозрюваним було вручено клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонення їх від займаних посад.

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Нагадаємо, 24 травня у Кагарлику правоохоронці у своєму службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували 26 - річну жінку, яку викликали у відділення поліції в якості свідка.