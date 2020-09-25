Місцеві вибори: на пластикові урни для голосування витратять майже 11 млн гривень

Вартість 1 урни становить 3 845 гривень

Вартість 1 урни становить 3 845 гривень

Фото: з відкритих джерел

Центральна виборча комісія оголосила тендер на закупівлю пластикових прозорих урн для голосування. Загальна ціна закупівлі становить майже 11 млн гривень.

Як передає RegioNews, про це повідомляє APnews з посиланням на дані системи публічних закупівель ProZorro.

Зазначається, що ЦВК оголосила тендер на закупівлю 2 820 великих виборчих "урн" 100 на 50 см для голосування під час місцевих виборів, які повинні відбутися 25 жовтня. Оголошена вартість становить 10 841 500 гривень. Таким чином, вартість однієї урни склала 3 845 гривень.

У тендерній документації серед вимог зазначається, що урни для голосування повинні бути багаторазового використання, однак їх чомусь закуповують щорічно.

Виборчі ящики повинні бути виготовлені з прозорого пластичного матеріалу (щоб вибори були прозорими).

ЦВК зазначила, що виборчі урни повинні відповідати наступним технічним вимогам:

ящик повинен мати таку конструкцію, що дозволяє її "ручний" збір без додаткового застосування будь-яких робочих інструментів;

в конструкції ящика повинна бути передбачена можливість застосування такої системи пломбування, яка зробить неможливим відкриття скриньки без руйнування пломб;

дві бічні стінки виборчої урни повинні мати ручки для перенесення;

маса ящика - не більше 10 кг;

прозорість;

достатня міцність, щоб можна було переносити масу бюлетенів вагою не менше 15 кг та інші.

Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія затвердила форму і колір виборчих бюлетенів на місцеві вибори.