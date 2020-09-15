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15 вересня 2020, 17:42 1

На Харківщині попередили масштабні збитки під час тендеру "Укрзалізниці"

15 вересня 2020, 17:42 1
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На Харківщині Служба безпеки України у взаємодії з регіональною філією «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» попередила нанесення збитків державі на майже 2,6 мільйона гривень.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Оперативники встановили, що у серпні цього року регіональна філія держпідприємства розпочала підготовку до відкритих торгів на закупівлю пересувної електротехнічної лабораторії. Загальна вартість оголошеного тендеру становила 2 мільйони 580 тисяч гривень.

Під час аналізу документації співробітники СБУ виявили, що обидва учасники торгів не надали обов’язкових документів на підтвердження відповідності замовленої продукції. Це могло призвести до постачання неякісної продукції та створювала потенційну загрозу виникнення надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті.

Завдяки втручанню СБУ, керівництво регіональної філії "Південна залізниця" прийняло рішення про скасування відкритих торгів, проведення яких могло завдати шкоди державним інтересам.

Нагадаємо, мешканці Харкова незаконно вивезли до "ДНР" продукти на 8,5 мільйонів гривень.

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