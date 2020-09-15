На Харьковщине предотвратили масштабные убытки во время тендера "Укрзализныци"

"Тендер без правил" мог стоить государству 2,6 млн грн

"Тендер без правил" мог стоить государству 2,6 млн грн

На Харьковщине Служба безопасности Украины во взаимодействии с региональным филиалом «Южная железная дорога» АО «Укрзализныця» предупредила нанесение убытков государству на почти 2,6 миллиона гривен.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Оперативники установили, что в августе этого года региональный филиал госпредприятия начала подготовку к открытым торгам на закупку передвижной электротехнической лаборатории. Общая стоимость объявленного тендера составляла 2 миллиона 580 тысяч гривен.

Во время анализа документации сотрудники СБУ обнаружили, что оба участника торгов не предоставили обязательных документов на подтверждение соответствия заказанной продукции. Это могло привести к поставке некачественной продукции и создавала потенциальную угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте.

Благодаря вмешательству СБУ, руководство регионального филиала "Южная железная дорога" приняло решение об отмене открытых торгов, проведение которых могло нанести ущерб государственным интересам.

Напомним, жители Харькова незаконно вывезли в "ДНР" продукты на 8,5 миллионов гривен.