Лесной пожар на Харьковщине: огонь перекинулся на жилые дома

По состоянию на 17.00 потушить огонь не удается

По состоянию на 17.00 потушить огонь не удается

Фото: ГСЧС

К ликвидации пожара привлекли дополнительные силы спасателей и специальный поезд.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

Как известно, 2 сентября в 12:55 поступило сообщение о пожаре 80 га хвойного леса Двуречанского лесничества Купянского лесхоза на окраине с. Горобовка Двуречанского района Харьковской области.

Из-за порывов ветра пламя начало перекидываться на верхушки деревьев и на жилой сектор с. Горобовка, граничит с лесом.

К месту происшествия направлены дополнительные 10 отделений службы спасения из города Харькова и других районных подразделений области. Кроме того, задействован пожарный поезд и 5 единиц техники лесхоза.

В настоящее время продолжается ликвидация пожара. От Главного управления ГСЧС в Харьковской области привлечено 13 единиц техники и 80 человек личного состава.

Двуречанский район: продолжается ликвидация масштабного лесного пожара 2 сентября в 12:55 на номер "101" поступило сообщение... Опубликовано Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области Среда, 2 сентября 2020 г.

Напомним, сегодня на Прикарпатье также пылало предприятие.