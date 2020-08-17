18:05  17 августа
В Ивано-Франковске создали игрушечного мэра Марцинкива
16:43  17 августа
Илья Кива подарил Вадиму Рабиновичу его портрет на фоне Шевченко, Наполеона и Николая II
17:43  17 августа
"Тишина" на Донбассе продолжается: с начала суток обстрелов не зафиксировано
UA | RU
UA | RU
17 августа 2020, 18:27 2

Движение "Честно" подало в суд на Харьковский горсовет

17 августа 2020, 18:27 2
Читайте також українською мовою
Активисты просят суд обязать ответчика предоставить копии документов, за повторное сканирование которых мэрия Харькова требовала деньги
Активисты просят суд обязать ответчика предоставить копии документов, за повторное сканирование которых мэрия Харькова требовала деньги
Фото: Движение "Честно"
Читайте також
українською мовою

Харьковский админсуд рассмотрит производство по упрощенной процедуре (то есть без вызова сторон). Решение должны вынести до 28 августа 2020 года.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Детектор медиа"

Как рассказала координатор Движения "Честно" Вита Думанская, причина иска — выставленый движению "Честно" счет за уже обнародованные сканкопии протоколов заседаний сессий и постоянных комиссий горсовета. По подсчетам специалистов Харьковского горсовета, запрашиваемая информация отражена в целом более чем 17 тысячах листах. За их сканирование выставили счет в 36,6 тысяч грн. Однако, как отметили активисты, сканкопии уже были сделаны и обнародованы на сайте рады.

Движение "Честно" мониторит местные советы почти всех регионов Украины. Ситуация, когда активистов просят заплатить немалую сумму за предоставление информации, случилась только в Харькове и уже вторично — рассказала Вита Думанская.

Первый инцидент имел место перед местными выборами 2015 года. Тогда, по словам координатора Движения, для обращения в суд не хватило времени и юридической поддержки.

Недопустимо, когда гражданам не предоставляют информацию о том, как депутаты посещали заседания сессий и комиссий. На наш взгляд, эта информация должна быть открытой, и не только Движение "Честно" должен делать выводы об эффективности работы депутатов. Это могут делать и жители Харькова, и все, кто интересуется работой местной власти", — объяснила Вита Думанская.

По словам координаторки "Честно", представители Харьковского горсовета не выходили на контакт с региональным аналитиком Движения.

Напомним, 29 июля нардеп Фельдман подал в суд на мэра Харькова Кернеса.

суд Харьков горсовет Честно активисты
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Харькове пресечена деятельность псевдореабилитационного центра, где насильно удерживали людей
17 августа 2020, 15:31
В Николаеве депутатов от "ОПЗЖ" забросали яйцами
17 августа 2020, 15:27
Дело Федины и Зверобой львовский суд рассмотрит в конце октября
17 августа 2020, 14:47
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
Семейный бизнес главы Винницкой ОГА, или Полгектара земли на берегу Южного Буга
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Кировоградщине
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »