Движение "Честно" подало в суд на Харьковский горсовет

Активисты просят суд обязать ответчика предоставить копии документов, за повторное сканирование которых мэрия Харькова требовала деньги

Активисты просят суд обязать ответчика предоставить копии документов, за повторное сканирование которых мэрия Харькова требовала деньги

Фото: Движение "Честно"

Харьковский админсуд рассмотрит производство по упрощенной процедуре (то есть без вызова сторон). Решение должны вынести до 28 августа 2020 года.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Детектор медиа"

Как рассказала координатор Движения "Честно" Вита Думанская, причина иска — выставленый движению "Честно" счет за уже обнародованные сканкопии протоколов заседаний сессий и постоянных комиссий горсовета. По подсчетам специалистов Харьковского горсовета, запрашиваемая информация отражена в целом более чем 17 тысячах листах. За их сканирование выставили счет в 36,6 тысяч грн. Однако, как отметили активисты, сканкопии уже были сделаны и обнародованы на сайте рады.

Движение "Честно" мониторит местные советы почти всех регионов Украины. Ситуация, когда активистов просят заплатить немалую сумму за предоставление информации, случилась только в Харькове и уже вторично — рассказала Вита Думанская.

Первый инцидент имел место перед местными выборами 2015 года. Тогда, по словам координатора Движения, для обращения в суд не хватило времени и юридической поддержки.

Недопустимо, когда гражданам не предоставляют информацию о том, как депутаты посещали заседания сессий и комиссий. На наш взгляд, эта информация должна быть открытой, и не только Движение "Честно" должен делать выводы об эффективности работы депутатов. Это могут делать и жители Харькова, и все, кто интересуется работой местной власти", — объяснила Вита Думанская.

По словам координаторки "Честно", представители Харьковского горсовета не выходили на контакт с региональным аналитиком Движения.

Напомним, 29 июля нардеп Фельдман подал в суд на мэра Харькова Кернеса.