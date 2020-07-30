Под Харьковом десантники во время учений распугали отдыхающих на пляже

В ходе учений армейский вертолет прошел над водой, выбросив десант из четырех человек

В ходе учений армейский вертолет прошел над водой, выбросив десант из четырех человек

В Чугуевском районе Харьковской области прошли учения ВСУ, причем частично - в районе местного пляжа, на котором отдыхали люди.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на ХС Харьков.

На одном из видео видно, как надувную лодку снесло потоком воздуха от лопастей вертолета, в результате чего находившиеся в ней отдыхающие перевернулись в воду.

В Чугуеве на пляж высадился десант в рамках учений Отдыхающие слегка подофигели от происходящего Опубліковано ХС • Харьков Середа, 29 липня 2020 р.

В пресс-центре Минобороны Украины подтвердили, что бойцы поисково-спасательной и парашютно-десантной службы провели учения на водоеме, сообщает NewsRoom. Сначала бойцы тренировались прыгать с парашютами на Чугуевском аэродроме, а затем спускаться на воду.

Пилот военного вертолёта в Чугуеве пролетает очень низко над водоёмом UPD: это оказались учения, но почему их проводят возле людного пляжа, переместились хотя бы в другой конец водоёма или людей убрали. ⠀ Ведь на учениях как раз отрабатывают навыки и может произойти что угодно. А что вы думаете по этому поводу? Опубліковано Харьков LIVE Середа, 29 липня 2020 р.

Такие учения проходят несколько раз в год. Мы предупредили местную РГА об использовании водоема. Перед началом спасатели на лодках сообщили отдыхающим о вертолете. Кто-то прислушался, кто-то остался в воде. Но никаких инцидентов, насколько мне известно, не было. Разве что некоторые отдыхающие пытались подплыть поближе", — рассказал спикер регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Виталий Саранцев.

Напомним, 20-27 июля в Черном море прошли международные военные учения "Си Бриз" .