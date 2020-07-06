Лише 14 депутатів Тернопільської облради позитивно оцінили роботу голови ОДА Труша

Говорив та говоритиму, Тернопільщина не заслуговує такого очільника ОДА, як Володимир Труш! Провальна робота у боротьбі з коронавірусом, в тому числі у Почаївській зоні, на Кременеччині, Шумщині. У надскладний час пандемії коронавірусу депутати обласної ради допомагали медикам усім необхідним, але жодним чином не очільник області. Байдуже ставлення голови ОДА у подоланні наслідків шкоди, завданої паводками в окремих районах області. Фактично рейдерське захоплення землі на Бережанщині та безглузді відповіді на усі запитання поставлені сьогодні на сесії Тернопільська обласна рада очільнику ОДА. Очевидно, що Труш виконує єдине завдання: знищує область! Бо як інакше можна пояснити всю його "працю" з першого дня на посаді голови ОДА?! Як представник народу в облраді, оцінюю роботу очільника області на двійку. Моя порада Володимиру Трушу: "Пишіть заяву і йдіть! Це - не ваше!" Сьогодні в сесійнійній залі була одностайність, депутати облради не прийняли звіт голови ОДА. "За" проголосувало лише 14 депутатів.