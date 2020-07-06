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06 липня 2020, 21:30 4

Лише 14 депутатів Тернопільської облради позитивно оцінили роботу голови ОДА Труша

06 липня 2020, 21:30 4
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Інші 50 дали негативну оцінку його діяльності
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Сьогодні депутати Тернопільської облради заслухали звіт голови ОДА Володимира Труша про підсумки роботи за 100 днів перебування на посаді ы не ухвалили його.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав депутат тернопільської облради Богдан Яциковський.

Лише 14 з 64 депутатів Тернопільської обласної ради визнали задовільною роботу голови облдержадміністрації Володимира Труша. Такі підсумки сьогоднішнього голосування після заслуховування звіту очільника області за 100 днів на посаді.

Як представник народу в облраді, оцінюю роботу очільника області на двійку. Моя порада Володимиру Трушу: "Пишіть заяву і йдіть! Це – не ваше!". Сьогодні в сесійнійній залі була одностайність, депутати облради не прийняли звіт голови ОДА. "За" проголосувало лише 14 депутатів", – написав Богдан Яциковський.

Говорив та говоритиму, Тернопільщина не заслуговує такого очільника ОДА, як Володимир Труш! Провальна робота у боротьбі з коронавірусом, в тому числі у Почаївській зоні, на Кременеччині, Шумщині. У надскладний час пандемії коронавірусу депутати обласної ради допомагали медикам усім необхідним, але жодним чином не очільник області. Байдуже ставлення голови ОДА у подоланні наслідків шкоди, завданої паводками в окремих районах області. Фактично рейдерське захоплення землі на Бережанщині та безглузді відповіді на усі запитання поставлені сьогодні на сесії Тернопільська обласна рада очільнику ОДА. Очевидно, що Труш виконує єдине завдання: знищує область! Бо як інакше можна пояснити всю його "працю" з першого дня на посаді голови ОДА?! Як представник народу в облраді, оцінюю роботу очільника області на двійку. Моя порада Володимиру Трушу: "Пишіть заяву і йдіть! Це - не ваше!" Сьогодні в сесійнійній залі була одностайність, депутати облради не прийняли звіт голови ОДА. "За" проголосувало лише 14 депутатів.

Опубліковано Богданом Яциковським Понеділок, 6 липня 2020 р.

Нагадаємо, Володимира Труша призначили на посаду голови Тернопільської ОДА 19 березня 2020 року.

Тернопільська область Тернопіль облрада депутат ОДА голова Труш Володимир звіт
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