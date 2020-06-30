"СтопШкарлет": в Харкові мітингували за відставку нового в.о. міністра освіти
Активісти вважають Шкарлета не відповідним займаній посаді
Активісти вважають Шкарлета не відповідним займаній посаді
Біля Харківської ОДА пройшла акція "СтопШкарлет": учасники протесту вимагали звільнення призначеного на посаду виконуючого обов'язки Міністра освіти України Сергія Шкарлета.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.
За словами організатора акції Анастасії Гайової, основна вимога мітингувальників - звільнити Шкарлета з посади виконуючого обов'язки міністра освіти.
На їхню думку, Шкарлет не відповідає займаній посаді.
В акції взяли участь 15 людей з "Демократичної сокыри", "Фундації Регіональних Ініціатив" та "Українських студентів за свободу".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який забороняє займати посади в уряді і на держслужбі особам, у дисертаціях яких офіційно виявили плагіат.
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