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"СтопШкарлет": в Харкові мітингували за відставку нового в.о. міністра освіти
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30 червня 2020, 12:21 3

"СтопШкарлет": в Харкові мітингували за відставку нового в.о. міністра освіти

30 червня 2020, 12:21 3
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Активісти вважають Шкарлета не відповідним займаній посаді
Активісти вважають Шкарлета не відповідним займаній посаді
Фото: Суспільне
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Біля Харківської ОДА пройшла акція "СтопШкарлет": учасники протесту вимагали звільнення призначеного на посаду виконуючого обов'язки Міністра освіти України Сергія Шкарлета.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

За словами організатора акції Анастасії Гайової, основна вимога мітингувальників - звільнити Шкарлета з посади виконуючого обов'язки міністра освіти.

На їхню думку, Шкарлет не відповідає займаній посаді.

В акції взяли участь 15 людей з "Демократичної сокыри", "Фундації Регіональних Ініціатив" та "Українських студентів за свободу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який забороняє займати посади в уряді і на держслужбі особам, у дисертаціях яких офіційно виявили плагіат.

протест митинг Харьків ОДА Сергій Шкарлет акція
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