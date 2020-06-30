"СтопШкарлет": в Харкові мітингували за відставку нового в.о. міністра освіти

Активісти вважають Шкарлета не відповідним займаній посаді

Активісти вважають Шкарлета не відповідним займаній посаді

Фото: Суспільне

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

За словами організатора акції Анастасії Гайової, основна вимога мітингувальників - звільнити Шкарлета з посади виконуючого обов'язки міністра освіти.

На їхню думку, Шкарлет не відповідає займаній посаді.

В акції взяли участь 15 людей з "Демократичної сокыри", "Фундації Регіональних Ініціатив" та "Українських студентів за свободу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який забороняє займати посади в уряді і на держслужбі особам, у дисертаціях яких офіційно виявили плагіат.