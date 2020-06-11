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11 червня 2020, 12:41 4

Навпроти консульства Росії у Харкові з`явився мурал з гербом контррозвідки України

11 червня 2020, 12:41 4
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На муралі зображений український козак, який перемагає чудовисько
На муралі зображений український козак, який перемагає чудовисько
Фото: Едуард Рубін Facebook
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У Харкові на стіні будинку по вулиці Політехнічній, 17, навпроти російського консульства, художники зобразили мурал із символікою контррозвідки України.

Про це у Facebook повідомив житель Харкова Едуард Рубін, пише RegioNews.

На муралі, що розташований на бічній стіні п'ятиповерхівки, додали гасло ДКР "Aquila non captat muscas" – "Орел мух не ловить"… Символ української розвідки. На правильному місці, – написав Рубін.

Новый мурал на стене смотрящей на российское консульство. "Орёл мух не ловит." Символ украинской разведки. На правильном месте мурал.

Опубліковано Едуардом Рубіним Середа, 10 червня 2020 р.

Як пише Depo.Харків, станом на ранок 11 червня, мурал перед вікнами дипустанови вже майже завершений.

На малюнку розміром приблизно 10 на 10 метрів зображений козак на коні, який списом вражає двоголового монстра із коронами на голові. Монстр символізує орла з російського гербу. У верхньому куті муралу розміщений герб контррозвідки України (на гербі латиною написано "Орел мух не ловить"). У лівому верхньому куті муралу розміщений напис "Пам’ятаємо – перемагаємо!".

За власною інформацією Depo.Харків, мурал малює група харківських художників, "які проходили поруч і побачили красиву стіну".

За словами співрозмовника агентства, зображення із символікою контррозвідки символізує те, що генконсульство РФ у Харкові перебуває під постійним наглядом спецслужб.

Нагадаємо, вчора у Харкові затримали російського агента під псевдонімом "Сумрак"

Харьків мурал консульство РФ контррозвідка Росія
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